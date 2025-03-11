Боевики напали на поезд и заявили о захвате 450 заложников в Пакистане

Нападение на поезд произошло в Пакистане - боевики заявили о захвате заложников. Предполагается, что в поезде в момент нападения находилось 450 человек.

Нападавшие обстреляли пассажирский поезд на юго-западе Пакистана, ранив машиниста, пишет CNN со ссылкой на представителей полиции и железной дороги.

Ответственность за произошедшее на себя взяли члены экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана", передает издание.

Также боевики заявили о захвате заложников, однако представители властей провинции Белуджистан пока не подтвердили данные заявления.

Силы безопасности прибыли на место инцидента, заявили представители железной дороги.

По данным Mirror, машинист поезда был тяжело ранен, когда вооруженная группа открыла огонь по поезду. В заложники могут быть взяты 450 человек.

По информации РБК, Белуджистан - провинция Пакистана, чья экономика строится на добыче ресурсов. Там проживают белуджи - пятая по величине народность Пакистана. Освободительная армия Белуджистана - одна из крупнейших повстанческих групп, которая с 1970-х оказывает вооруженное сопротивление правительству, обвиняя власти республики в несправедливой эксплуатации месторождений.