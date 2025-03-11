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В Гренландии - выборы. Помогут ли они Дональду Трампу аннексировать гигантский датский остров?

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Гренландия
Гренландия. Иллюстративное фото: pexels.com

Выборы на самом большом острове Земли с населением всего 60 тыс. человек никогда не волновали остальные 8 млрд жителей планеты. Однако в этот вторник к голосованию в Гренландии приковано внимание, поскольку по воле Дональда Трампа она оказалась яблоком раздора между США и их главным союзником - Европой.

Трамп говорит, что готов купить или даже забрать силой автономную арктическую территорию Дании - члена ЕС и союзника США по НАТО.

Трампа прельщает оборонное и экономическое значение острова. Через Гренландию пролегает кратчайший путь из Европы в Северную Америку, у ее берегов довольно рыбы, а недра богаты полезными ископаемыми, пусть и труднодоступными.

Гренландцы давно заикаются о независимости. Выборы, которые проходят во вторник, покажут, насколько прочны вековые узы, связывающие арктический остров с Данией, и как его население и политики собираются разыграть неожиданно выпавший им козырь в стратегическом противостоянии новой Америки Трампа со старой Европой.

Старая зависимость лучше новых двух

Гренландцы поддерживают независимость от Дании, поскольку им неприятно быть фактически колонией, пусть и очень автономной.

Власть над внутренними делами Дания давно уступила Гренландии, но продолжает оплачивать бесплатное образование и здравоохранение. Оборона и внешняя политика остаются в ведении Копенгагена.

Дания ежегодно перечисляет почти 600 млн евро, и тем самым покрывает добрую половину расходов гренландской казны. Согласно последним опросам, за независимость выступают более 80% жителей острова, однако на развод без содержания готовы меньше половины.

"Никто не точит ножи и не кричит "Независимость! Независимость!", - описывает ситуацию перед выборами всемирно известный гренландский геолог Миник Росинг. - Люди обсуждают здравоохранение, школы, какой мотор на лодку поставить, по чем дизель сегодня - обычные дела".

В парламенте большинство - у сепаратистов. И нынешние власти обещают в свое время провести референдум о независимости от Дании. Однако попадать в зависимость от США, и тем более при Дональде Трампе, гренландцы не хотят.

"Гренландия принадлежит гренландцам, и это нужно донести до американцев, - сказал перед выборами премьер-министр Муте Эгеде. - Мы заслуживаем уважения, но я не уверен, что американский президент его демонстрирует".

"Мне кажется, что в свете поведения американского президента в последнее время желания сближаться с США у людей поубавилось", - сказал он в интервью датскому общественному радио DR.

Скрытая угроза

Гренландцы готовы извлечь выгоду из неожиданного внимания со стороны богатых ухажеров и защитников, однако опасаются, что их возьмут обманом.

Власти обеспокоены дезинформацией в соцсетях и угрозой подкупа избирателей. В феврале парламент законом запретил политикам принимать пожертвования от иностранцев и анонимных спонсоров.

Сейчас большинство в парламенте - 21 из 31 места - контролирует коалиция партий "Ину­ит Ата­к­ва­ти­ги­ит" ("Народное сообщество") и "Сиумут" ("Вперед"). Как пишет агентство Bloomberg, обе выступают за независимость, но крупнейшая "Инуит Ата­к­ва­ти­ги­ит" не спешит с референдумом, а "Сиумут" обещает провести его в ближайшие четыре года.

Но даже если сторонники независимости от всех - и от Дании, и от США - снова победят на этих выборах, угроза не минует.

Трамп отказывался исключать применение силы для контроля над Гренландией. С учетом его отношения к вторжению России в Украину, такой вариант развития событий настораживает датчан.

"Заявления Трампа о готовности захватить Гренландию силой очень напоминают риторику президента Владимира Путина в отношении Украины, - сказал Би-би-си Андерс Фог Расмуссен, послуживший и премьер-министром Дании, и генсеком НАТО. - Но я хотел бы подчеркнуть, что мне лично кажется, что американцы не пойдут на силовой захват Гренландии".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227002-v-grenlandii-vybory-pomogut-li-oni-donaldu-trampu-anneksirovat-gigantskiy-datskiy-ostrov/

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