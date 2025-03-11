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Илон Маск устроил перепалку с главой МИД Польши из-за Starlink

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Илон Маск публично оскорбил министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, вступив с ним в перепалку в своей соцсети X, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.

Поводом стала дискуссия о возможном отключении спутникового сервиса Starlink в Украине.

В ответ на опасения Сикорского, Маск написал: "Be quiet, small man" ("Помолчи, маленький человек"). При этом миллиардер добавил, что Польша покрывает лишь небольшую часть расходов, а альтернатив Starlink нет.

Сикорский, в свою очередь, ранее заявил, что Польша ежегодно выплачивает около 50 миллионов долларов за использование Starlink в интересах Украины. Он подчеркнул, что Варшава вынуждена будет искать альтернативы, если Starlink перестанет быть надежным партнером.

Издание добавляет, что на фоне беспокойства Киева после приостановки американской военной помощи и передачи разведданных, Маск заявил, что Starlink продолжит работать в Украине.

"Независимо от того, насколько я не согласен с украинской политикой, Starlink никогда не будет отключен. Эта система никогда не будет использоваться как инструмент для давления", — отметил Маск.

Напомним, ранее Маск заявлял, что передовая линия украинских войск рухнет при ограничении доступа к спутниковому интернету Starlink.

На официальном сайте Starlink говорится, что это глобальная спутниковая система, разработанная компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

РБК сообщал, что украинские подразделения с 2022 года используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226881-ilon-mask-ustroil-perepalku-s-glavoy-mid-polshi-iz-za-starlink/