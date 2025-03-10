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"Чем обусловлен выбор?": министр возмутился блокировкой Telegram в Чечне

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Приложение Telegram
Приложение Telegram. Иллюстративное фото: Lam Yik/Bloomberg via Getty Images

Министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев высказался о решении заблокировать Telegram на территории субъекта РФ, передает NUR.KZ.

Ахмед Дудаев опубликовал пост в Telegram, в котором назвал блокировку мессенджера на территории Чеченской Республики "необоснованной и нерациональной".

"Если это не предвзятое отношение, чем обусловлен выбор именно Чеченской Республики? Чем ситуация в Чеченской Республике отличается от других субъектов России? Разве в нашем регионе есть информационные риски, которых нет в других регионах страны?

Блокировка любой платформы из-за деятельности отдельных провокаторов нерациональна. Вместо того чтобы вводить ограничения, необходимо разработать стратегию борьбы с такими явлениями на данной платформе", - написал Дудаев.

По его словам, Чеченская Республика является одним из самых безопасных регионов России. В публикации он призвал пересмотреть запрет.

"Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны", - заявил Дудаев.

Напомним, накануне только в двух регионах России, Дагестане и Чечне, решили заблокировать популярный мессенджер Telegram. Дагестанский министр Юрий Гамзатов назвал это вынужденной мерой.

По его словам, решение о блокировке мессенджера было принято на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года из-за того, что участники погрома, предположительно, использовали для коммуникации Telegram. Гамзатов добавил, что мессенджер могут разблокировать.

Добавим, в октябре 2023 года в Махачкале толпа людей ворвалась в аэропорт, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, прилетевший из Тель-Авива. Некоторые в толпе держали палестинские флаги.

По данным российских СМИ, участники беспорядков искали граждан Израиля. Через некоторое время в авиагавань прибыл спецназ, участников беспорядков начали задерживать. СК России возбудил дело о массовых беспорядках.

Сообщалось, что после беспорядков задержали больше 200 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226846-chem-obuslovlen-vybor-ministr-vozmutilsya-blokirovkoy-telegram-v-chechne/