Чрезвычайное положение объявили в Нью-Йорке из-за лесных пожаров (видео)
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В Нью-Йорке объявили чрезвычайное положение из-за лесных пожаров рядом с городом. Власти города считают, что ситуация может ухудшиться, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.
Как пишет издание, сильный пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд.
Огонь угрожает элитным пригородам Нью-Йорка, где живут знаменитости, включая, например, Стивена Спилберга, Алекса Болдуина и Дженнифер Лопес.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение и предупредила, что ситуация может ухудшиться.
Национальная гвардия США уже задействовала четыре вертолета Blackhawk для тушения пожаров. Очевидцы описывают происходящее как настоящее бедствие.
"Это выглядело как атомный взрыв — черный дым, пламя высотой 30 метров или даже выше", — рассказала одна из местных жительниц.
Некоторые дороги в штате Нью-Йорк уже перекрыты из-за пожаров, а жителей вынуждают покидать свои дома.
Точные причины возгорания пока неизвестны, однако местные жители утверждают, что огонь мог начаться после аварии, в которой загорелся автомобиль.
Напомним, в начале января лесные пожары бушевали в Калифорнии. Сообщалось, что среди более чем 80 тыс. эвакуированных из-за лесных пожаров в Калифорнии оказались и знаменитости. Многие из них подтвердили, что потеряли свои дома в огне.
9 января экс-президент Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. Он распорядился о предоставлении федеральной помощи в дополнение к государственным и местным усилиям по восстановлению пострадавших от огня районов.
10 января были опубликованы снимки со спутника, на которых виден масштаб катастрофы.
Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал с обзором возможных обстоятельств, почему пожары в Лос-Анджелесе оказались такими разрушительными.
По последним данным, число жертв пожаров в Калифорнии составляло 27 человек, еще 18 числились пропавшими без вести.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226710-chrezvychaynoe-polozhenie-obyavili-v-nyu-yorke-iz-za-lesnyh-pozharov-video/