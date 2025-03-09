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"Эрдоган сделал свой выбор": США хотят пересмотреть дипломатический статус Турции

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Мужчина с флагом Турции
Мужчина с флагом Турции. Иллюстративное фото: Ozan Guzelce/ dia images via Getty Images

Группа законодателей из Палаты представителей внесла на рассмотрение Конгресса законопроект о признании Турции страной Ближнего Востока, а не Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Группа законодателей во главе с членами Палаты представителей демократом Брэдом Шнайдером и республиканцем Гасом Билиракисом представила закон об изменении дипломатического статуса Турции.

Согласно документу, Госдепартаменту следует относить Турцию не к странам Европы и Евразии, а к странам Ближнего Востока. Это "отражает углубляющиеся связи Анкары с Россией, Китаем, Ираном и ХАМАС, которые в корне противоречат интересам безопасности Запада", говорится в материале.

"Турция находится на перепутье, но Эрдоган сделал свой выбор. Его правительство укрывает боевиков ХАМАС, поддерживает военную машину Путина и препятствует единству НАТО, продолжая при этом требовать привилегий западного союзника. Американской дипломатии пора перестать притворяться, что Турция по-прежнему является частью Европы", — заявил конгрессмен Шнайдер.

Билиракис поддержал его, отметив, что Эрдоган не раз действовал вопреки американским интересам, и это якобы способствовало нестабильности в регионе. 

"Пришло время официальной внешней политике США более точно отражать реалии поведения этого враждебного режима, а Эрдогану следует понести ответственность", — говорится в заявлении конгрессменов.

Посольство Турции в США выразило несогласие с тем, как члены Конгресса характеризуют внешнюю политику Турции.

"Европейская идентичность Турции является неоспоримым историческим и геостратегическим фактом. Будучи сильным членом НАТО, Совета Европы, ОБСЕ и ассоциированным членом ЕС, Турция является неотъемлемой частью европейских институциональных рамок и универсальных ценностей, которые представляют эти институты", — заявил представитель посольства Турции в Вашингтоне.

Пока документ на рассмотрении.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226636-erdogan-sdelal-svoy-vybor-ssha-hotyat-peresmotret-diplomaticheskiy-status-turcii/