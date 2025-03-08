Наблюдатели обвиняют новые власти Сирии в убийстве 340 мирных алавитов

Силовые структуры, лояльные новым властям Сирии, причастны к смерти более 300 мирных жителей из алавитского меньшинства в Латакии, сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании. Они были убиты в ходе столкновений между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада. Би-би-си не может независимо проверить эту информацию.

Данные SOHR приводят агентства AFP и Reuters. Как следует из сообщения, с момента начала столкновений в четверг, 6 марта, «340 мирных жителей-алавитов были убиты в прибрежных районах Сирии и горах Латакии силами безопасности и союзными группами».

Наблюдатели заявляют, что мирные алавиты были убиты в результате «казней», которые сопровождались «разграблением их домов и имущества». Среди погибших женщины и дети.

Би-би-си не может проверить утверждения о том, что этих людей убили силовые структуры новых правителей Сирии.

Столкновения между группами начались в четверг, 6 марта. Всего, по информации наблюдателей, с того момента погибли 553 человека, включая 93 сотрудников сил безопасности нового правительства и 120 сторонников Асада.

В субботу, 8 марта, по данным SOHR, в регионе наступило «относительное спокойствие», но наблюдатели утверждают, что силы безопасности продолжают операции по «зачистке» и направляют подкрепление.

Как отмечает AFP, в субботу утром сирийское официальное агентство SANA сообщило, что силы безопасности отразили «нападение остатков свергнутого режима» на национальную больницу в прибрежном городе Латакия.

Первые сообщения об убийстве мирных алавитов

Ранее SOHR сообщала, лояльные новым властям Сирии, расстреляли 52 человека из алавитского меньшинства в провинции Латакия на западе страны.

Наблюдатели ссылались на видеокадры, на которых видна груда из десятов тел в гражданской одежде в саду дома в Латакии.

Источник в МВД страны в интервью SANA признал, что имели место «отдельные нарушения» и обещал прекратить их.

Би-би-си не может проверить утверждения о том, что этих людей убили силовые структуры новых правителей Сирии.

Ранее стало известно о столкновениях в Латакии между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада. По данным SOHR, в них погибло более 70 человек.

Как отмечала организация, это самые жестокие столкновения с момента свержения Асада в декабре.

По данным SOHR, среди погибших — сотрудники служб безопасности, бойцы, верные Асаду, а также мирные жители.

«Более 70 человек убиты, десятки ранены и взяты в плен в ходе кровавых столкновений и засад на побережье между сотрудниками Минобороны, МВД и боевиками армии свергнутого режима», — сообщает SOHR.

По другим данным, которые приводило ранее сирийское информагентство Step, правительственные войска убили «около 70 бывших боевиков режима», а более 25 были захвачены в плен.

Би-би-си не удалось независимо подтвердить все эти данные.

Столкновения начались, когда правительственные силы попали в засаду во время операции по обеспечению безопасности в Латакии.

В Латакии и Тартусе введен комендантский час, в регион направлены дополнительные силы из Дамаска.

Прибрежный регион является сердцем алавитского меньшинства и оплотом семьи Асадов, которая относится к этой этнической группе.

Представители общины говорят, что подвергаются преследованиям с момента смены власти в стране, особенно в сельских районах.

Также поступают сообщения о столкновениях в городах Хомс и Алеппо.

В четверг сирийское агентство Sana сообщало, что сторонники свергнутого президента напали на один из блокпостов в районе города Джебла на берегу Средиземного моря.

Рядом с этим местом находится российская авиабаза «Хмеймим».

С чего все началось

По данным SOHR, боевики, лояльные свергнутому режиму, устроили засаду на военные колонны на одном из шоссе, а также атаковали контрольно-пропускные пункты и штаб-квартиры вооруженных сил новых властей Сирии в прибрежном регионе.

Представитель служб безопасности в Латакии Мустафа Кнейфати заявил, что в ходе «хорошо спланированного и преднамеренного нападения» несколько групп атаковали их позиции, в результате погибли и получили ранения «многие военнослужащие», сказал он, не уточнив число жертв.

«Мы восстановим стабильность в регионе и защитим имущество наших людей», — цитирует его заявление AFP.

Вооруженные отряды сторонников Асада скрываются в горах Латакии, а также находят убежище в городе Джебле, сообщает организация.

Установить доподлинно их численность невозможно.

Государственные СМИ Сирии ранее распространили обращение представителя Минобороны переходного правительства Хасана Гани к сторонникам Асада.

«Тысячи людей решили сложить оружие и вернуться к своим семьям, а некоторые продолжают бежать и умирать, защищая убийц и преступников. Выбор очевиден: сложить оружие или встретить свою неизбежную судьбу», — заявил он.