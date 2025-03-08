Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Наблюдатели обвиняют новые власти Сирии в убийстве 340 мирных алавитов

Опубликовано:

Военные в Сирии
Военные в Сирии. Иллюстративное фото: Mohamad Daboul / Middle East Images / AFP via Getty Images

Силовые структуры, лояльные новым властям Сирии, причастны к смерти более 300 мирных жителей из алавитского меньшинства в Латакии, сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании. Они были убиты в ходе столкновений между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада. Би-би-си не может независимо проверить эту информацию.

Данные SOHR приводят агентства AFP и Reuters. Как следует из сообщения, с момента начала столкновений в четверг, 6 марта, «340 мирных жителей-алавитов были убиты в прибрежных районах Сирии и горах Латакии силами безопасности и союзными группами».

Наблюдатели заявляют, что мирные алавиты были убиты в результате «казней», которые сопровождались «разграблением их домов и имущества». Среди погибших женщины и дети.

Би-би-си не может проверить утверждения о том, что этих людей убили силовые структуры новых правителей Сирии.

Столкновения между группами начались в четверг, 6 марта. Всего, по информации наблюдателей, с того момента погибли 553 человека, включая 93 сотрудников сил безопасности нового правительства и 120 сторонников Асада.

В субботу, 8 марта, по данным SOHR, в регионе наступило «относительное спокойствие», но наблюдатели утверждают, что силы безопасности продолжают операции по «зачистке» и направляют подкрепление.

Как отмечает AFP, в субботу утром сирийское официальное агентство SANA сообщило, что силы безопасности отразили «нападение остатков свергнутого режима» на национальную больницу в прибрежном городе Латакия.

Первые сообщения об убийстве мирных алавитов

Ранее SOHR сообщала, лояльные новым властям Сирии, расстреляли 52 человека из алавитского меньшинства в провинции Латакия на западе страны.

Наблюдатели ссылались на видеокадры, на которых видна груда из десятов тел в гражданской одежде в саду дома в Латакии.

Источник в МВД страны в интервью SANA признал, что имели место «отдельные нарушения» и обещал прекратить их.

Би-би-си не может проверить утверждения о том, что этих людей убили силовые структуры новых правителей Сирии.

Ранее стало известно о столкновениях в Латакии между силами безопасности и сторонниками свергнутого президента Башара Асада. По данным SOHR, в них погибло более 70 человек.

Как отмечала организация, это самые жестокие столкновения с момента свержения Асада в декабре.

По данным SOHR, среди погибших — сотрудники служб безопасности, бойцы, верные Асаду, а также мирные жители.

«Более 70 человек убиты, десятки ранены и взяты в плен в ходе кровавых столкновений и засад на побережье между сотрудниками Минобороны, МВД и боевиками армии свергнутого режима», — сообщает SOHR.

По другим данным, которые приводило ранее сирийское информагентство Step, правительственные войска убили «около 70 бывших боевиков режима», а более 25 были захвачены в плен.

Би-би-си не удалось независимо подтвердить все эти данные.

Столкновения начались, когда правительственные силы попали в засаду во время операции по обеспечению безопасности в Латакии.

В Латакии и Тартусе введен комендантский час, в регион направлены дополнительные силы из Дамаска.

Прибрежный регион является сердцем алавитского меньшинства и оплотом семьи Асадов, которая относится к этой этнической группе.

Представители общины говорят, что подвергаются преследованиям с момента смены власти в стране, особенно в сельских районах.

Также поступают сообщения о столкновениях в городах Хомс и Алеппо.

В четверг сирийское агентство Sana сообщало, что сторонники свергнутого президента напали на один из блокпостов в районе города Джебла на берегу Средиземного моря.

Рядом с этим местом находится российская авиабаза «Хмеймим».

С чего все началось

По данным SOHR, боевики, лояльные свергнутому режиму, устроили засаду на военные колонны на одном из шоссе, а также атаковали контрольно-пропускные пункты и штаб-квартиры вооруженных сил новых властей Сирии в прибрежном регионе.

Представитель служб безопасности в Латакии Мустафа Кнейфати заявил, что в ходе «хорошо спланированного и преднамеренного нападения» несколько групп атаковали их позиции, в результате погибли и получили ранения «многие военнослужащие», сказал он, не уточнив число жертв.

«Мы восстановим стабильность в регионе и защитим имущество наших людей», — цитирует его заявление AFP.

Вооруженные отряды сторонников Асада скрываются в горах Латакии, а также находят убежище в городе Джебле, сообщает организация.

Установить доподлинно их численность невозможно.

Государственные СМИ Сирии ранее распространили обращение представителя Минобороны переходного правительства Хасана Гани к сторонникам Асада.

«Тысячи людей решили сложить оружие и вернуться к своим семьям, а некоторые продолжают бежать и умирать, защищая убийц и преступников. Выбор очевиден: сложить оружие или встретить свою неизбежную судьбу», — заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226626-nablyudateli-obvinyayut-novye-vlasti-sirii-v-ubiystve-340-mirnyh-alavitov/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Прыгающий робот на Луне. Частная компания посадила на спутник Земли свой аппарат, но опасается, что он лег на бок Китаист Александр Габуев: в Пекине считают, что Путин — одержимый фанатик Ему прочат президентство в 2028-м. Чего ждать от Вэнса, который устроил перепалку с Зеленским