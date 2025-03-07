В Париже частично останавливали движение поездов из-за бомбы времен Второй мировой войны на путях

Неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны обнаружили в ночь на пятницу на железнодорожных путях в парижской коммуне Сен-Дени, к северу от центра столицы Франции. Инцидент привел к масштабному сбою в работе Северного вокзала (Gare du Nord) — самой загруженной станции Европы. Многие поезда были отменены, в том числе рейсы между Парижем и Брюсселем, а также Парижем и Лондоном.

Как сообщают RFI и BFM TV со ссылкой на оператора железнодорожных перевозок SNCF, бомбу нашли около четырех утра посреди железнодорожных путей во время работ в Сен-Дени, в 2,5 км от Северного вокзала. Как отмечает RFI, в этом районе часто находят предметы, оставшиеся со времен Второй мировой войны.

По просьбе правоохранителей движение поездов на этой линии остановили. Сбои также затронули пригородные, национальные и международные маршруты, включая поезда Eurostar.

Представитель Eurostar рассказал агентству Reuters, что компания временно отменила все рейсы, проходящие через Северный вокзал. В том числе, скоростные поезда между Парижем и Лондоном, а также Парижем и Брюсселем.

Остальные маршруты Eurostar — между Лондоном и Брюсселем или Амстердамом — продолжают работать в обычном режиме.

Около 16:30 по местному времени стало известно, что бомба обезврежена — об этом сообщил министр транспорта Франции Филипп Табаро. Ранее он предупреждал, что перебои в расписании будут наблюдаться в течение всего дня.

При этом инцидент повлиял не только на железнодорожное сообщение, но и на автомобильное. По данным полиции, в Париже были перекрыты две ключевые дороги: в Сен-Дени были закрыты участки Парижской окружной дороги (Boulevard Périphérique), а также участки трассы A1, главной дороги, ведущей на север города.

Северный вокзал Парижа обслуживает международные направления к северу от Франции, такие как Бельгия и Нидерланды, главный аэропорт Парижа "Шарль-де-Голль" и многие региональные направления.

Из-за остановки движения поездов утром в пятницу на Северном вокзале начало скапливаться большое количество людей. Тысячам пассажиров как во Франции, так и в Великобритании и Бельгии, пришлось значительно изменить свои планы.

Корреспондент Би-би-си поговорил с американской парой, которая приехала на несколько дней в Европу, чтобы посетить Лондон и Париж. У них были забронированы поход на Эйфелеву башню и поездка по Сене, но, все пришлось отменить. Пара сомневалась, что вообще успеет добраться до Франции до своего возвращения домой.

Группа молодых людей рассказала корреспонденту Би-би-си, что они планируют добраться до французского города Лилль, а уже оттуда доехать до Парижа. Только на последний участок маршрута им придется потратить три часа.

Железнодорожные операторы советовали пассажирам перенести поездки или запросить возврат средств или ваучер.

Однако, вероятно, из-за масштаба проблемы сделать это было не так просто. К примеру, корреспондент Би-би-си передавал, что приложение компании Eurostar не видело информацию о его бронировании, когда он пытался обменять свой билет из Лондона в Париж на новый.

Северный вокзал Парижа — самый загруженный не только во Франции, но и во всей Европе. В день он обслуживает порядка 700 тыс. человек, а в год свыше 200 миллионов.