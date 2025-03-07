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Новости русской службы Би-би-си

Азербайджан выдворяет структуры ООН. Что это значит для страны?

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Красный Крест
Красный Крест. Фото: Emmanuel Dunand/Getty Images

Азербайджан закрывает представительства ООН, Международного Красного Креста, Transparency International. Ранее власти прекратили работу Би-би-си и других иностранных СМИ на своей территории. Эксперты считают, что страна движется к самоизоляции и жестким репрессиям.

Азербайджан пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН с учетом новых реалий, заявил недавно глава МИД страны Джейхун Байрамов.

Такими реалиями он назвал победу во второй карабахской войне с Арменией в 2020 году и то, что страна теперь может сама о себе позаботиться и даже быть донором. "Партнерство с некоторыми агентствами ООН будет продолжено посредством механизма проектного сотрудничества в соответствии с национальными приоритетами", — так это определил Джейхун Байрамов.

Затем, уже со ссылками на собственные источники, целый ряд азербайджанских СМИ сообщили, что официальный Баку хочет закрытия в Азербайджане четырех офисов ООН: Программы развития ООН (ПРООН), Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА), Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Представительство ООН в Азербайджане пока не комментировало произошедшее, но сотрудники подразделений ООН в Баку подтвердили, что получили письма от властей, в которых указан срок от двух месяцев до полугода на то, чтобы эти офисы были закрыты.

Азербайджанские СМИ обвиняют структуры ООН в предвзятости в вопросе карабахского конфликта, а также отказе сообщать властям названия неправительственных организаций, с которыми они работали.

Строптивый Красный Крест

"Правительство Азербайджана проинформировало нас о намерении закрыть представительство Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане", передает ТАСС слова руководителя департамента по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илахи Гусейновой.

Официальный Баку пока не комментировал сообщения о намерении закрыть Бакинское представительство МККК.

Однако, по сообщению азербайджанского агентства АПА, в правительстве считают, что в "текущей деятельности местного представительства Международного Комитета Красного Креста необходимости нет".

Баку заявил, что между Азербайджаном и Красным Крестом «были некоторые проблемы». В частности, организация без уведомления Баку открыла офис в непризнанной Нагорно-Карабахской республике и отказывалась закрыть его, когда Азербайджан восстановил контроль над регионом, а НКР была ликвидирована.

Азербайджан был принят в ООН 2 марта 1992 года, а Бакинское представительство Международного Комитета Красного Креста действует с 3 марта 1992 года.

Русская служба Би-би-си обратилась за подтверждением в представительства ООН в Азербайджане, там сообщили, что ответят в ближайшие дни в письменной форме. С местным офисом Красного Креста связаться не удалось. Мы также отправили письмо в центральный офис Красного Креста.

В борьбе за "паритет"

Власти Азербайджана с начала этого года распорядились закрыть несколько международных организаций. В январе, незадолго до заморозки Трампом финансирования, прекратило работу Агентство США по международному развитию USAID. Закрылось также представительство Российского агентства по связи с соотечественниками Россотрудничество, а в эту среду — и местное отделение Transparency International, организации, ведущей борьбу с коррупцией.

В феврале азербайджанские власти приказали прекратить работу местного представительства BBC News, Bloomberg, российского госагентства Sputnik. Все это власти преподносят как желание добиться паритета во влиянии стран друг на друга, указывая, что в Азербайджане должно быть столько же представителей иностранных государственных СМИ, сколько имеется азербайджанских государственных журналистов в этих странах.

Однако закрылись средства массовой информации и не связанные с иностранными государствами, в частности, местное агентство "Туран", которое в ответ на материалы провластных СМИ заявило, что не получало ни американских, ни европейских грантов, а существовало лишь за счет чисто коммерческих подписок.

В резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы 2020 года Азербайджан назывался «одной из самых враждебных стран для журналистов». Это случилось еще за три года до того, как в Азербайджане начались массовые аресты журналистов и закрылись целые редакции, а уже в 2024-м Ассамблея приостановила работу делегации Азербайджана как раз за нарушения прав человека. Впрочем, пропагандисты в Азербайджане этому только обрадовались, объявив, что теперь страна сможет проводить более независимую политику.

Курс на самоизоляцию?

Критики президента Азербайджана Ильхама Алиева считают, что, закрывая СМИ и международные институты, страна самоизолируется от внешнего мира, и замечают, что Азербайджан до сих пор держит закрытыми сухопутные границы под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.

"Границы закрыты, черт с ними, но они также блокируют страну изнутри… Упомянутые здесь организации высылаются из страны, а на официальных сайтах уже начали публиковаться пространные „аналитические" статьи, оправдывающие все это", — пишет известный журналист и политэмигрант Ганимат Захид.

В азербайджнском сегменте соцсетей одни радуются, называя ООН и Красный Крест бесполезными организациями, другие пишут, что страна превращается в Северную Корею.

"Мне кажется, что у любого авторитарного режима есть своя динамика, он не стоит на месте, он становится все более жестким, и надо куда-то развиваться, и если ты все уже зачистил, надо найти еще кого-то, кого можно запретить, — говорит живущий в Европе азербайджанский социолог Сергей Румянцев. — Логика авторитарного режима работает так, что нужно всегда находить того, кто ему не подчиняется, кто хотя бы гипотетически когда-нибудь сможет создать проблемы, хотя какие проблемы может создать Красный Крест — непонятно".

По словам социолога, возможно, в случае Красного Креста властей беспокоило, что они встречаются с армянскими военнопленными и гражданскими лицами (точное их число до сих пор неизвестно), которых Азербайджан держит в заключении после войны в Карабахе 2020 года.

"Президент победил в войне, и у него карт-бланш на любые действия", — говорит Румянцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226462-azerbaydzhan-vydvoryaet-struktury-oon-chto-eto-znachit-dlya-strany/

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