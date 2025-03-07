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Записал голосовое: Папа римский впервые обратился к верующим из больницы

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Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск. Фото: Alessandra Benedetti / Corbis / Getty Images

Папа Римский впервые обратился к верующим с момента госпитализации - 88-летний понтифик записал голосовое сообщение, передает Vatican News.

Франциск поблагодарил всех, кто молился о его выздоровлении.

"От всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите за мое здоровье с площади Святого Петра. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Бог, и да защитит вас Дева Мария. Спасибо", - сказал он в аудиосообщении.

Подчеркивается, что первое послание Папы римского из больницы транслировалось на площади Святого Петра.

Напомним, Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

"У него нет температуры, а его гемодинамические показатели остаются стабильными. Сегодня утром он принял Евхаристию, а затем посвятил себя трудовой деятельности", - сообщил Ватикан.

Позже кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226314-zapisal-golosovoe-papa-rimskiy-vpervye-obratilsya-k-veruyushchim-iz-bolnicy/