Записал голосовое: Папа римский впервые обратился к верующим из больницы
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Папа Римский впервые обратился к верующим с момента госпитализации - 88-летний понтифик записал голосовое сообщение, передает Vatican News.
Франциск поблагодарил всех, кто молился о его выздоровлении.
"От всего сердца благодарю вас за молитвы, которые вы возносите за мое здоровье с площади Святого Петра. Я сопровождаю вас отсюда. Да благословит вас Бог, и да защитит вас Дева Мария. Спасибо", - сказал он в аудиосообщении.
Подчеркивается, что первое послание Папы римского из больницы транслировалось на площади Святого Петра.
Напомним, Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию.
20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.
"У него нет температуры, а его гемодинамические показатели остаются стабильными. Сегодня утром он принял Евхаристию, а затем посвятил себя трудовой деятельности", - сообщил Ватикан.
Позже кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226314-zapisal-golosovoe-papa-rimskiy-vpervye-obratilsya-k-veruyushchim-iz-bolnicy/