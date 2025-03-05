Ему прочат президентство в 2028-м. Чего ждать от Вэнса, который устроил перепалку с Зеленским

Еще пару лет назад он называл Дональда Трампа «идиотом» и «циничным мерзавцем», а теперь его считают возможным преемником 47-го президента США. Джей Ди Вэнс, устроивший перепалку с Владимиром Зеленским в Белом доме и набросившийся с критикой на Европу, набирает очки в Республиканской партии, хотя его общий рейтинг оставляет желать лучшего. Вэнс поддерживает все инициативы Трампа, за что в прессе его часто называют «цепным псом», но у этих двоих есть и принципиальные отличия.

Цепной пес

В субботу, на следующий день после исторической перепалки в Белом доме, Джей Ди Вэнс планировал вместе с семьей покататься на лыжах на одном из курортов штата Вермонт. Вице-президента встретили сотни протестующих, выстроившихся по обочинам дороги.

Демонстрация была запланирована заранее, но то, что произошло 28 февраля в Овальном кабинете, подстегнуло протестующих. Некоторые даже разбили лагерь у подъемника, которым, как они думали, будет пользоваться семья Вэнса.

«Катайся на лыжах в России. У Джей Ди Вэнса нет друзей в Вермонте, зато много друзей в России. Поэтому ему стоит поехать на каникулы туда», — прокомментировала местная жительница.

После такого приема Вэнсу пришлось изменить планы на отдых и уехать.

После спора с Владимиром Зеленским Джей Ди Вэнс в интервью дружественному республиканцам телеканалу Fox News заявил, что вообще-то пытался снизить накал страстей и перенести беседу за закрытые двери, — хотя именно с его реплики и начался спор.

Вопреки традициям, сложившимся в международной дипломатии, вице-президент взял на себя инициативу обвинить президента Украины в «неуважении» к США, тем самым оправдав свою репутацию «цепного пса», только на этот раз вместо журналистов избрав оппонентом Зеленского. Правда, по мнению пришедших на протест в Вермонте американцев, он сам не выказал никакого уважения собеседнику, представляющему страну, вынужденную защищаться против военной агрессии.

«Зеленский едет в Европу, где многие наши европейские друзья «накачивают» его, говоря: «Вы борец за свободу. Вам нужно бороться вечно». Хорошо, но сражаться чем? На чьи деньги? С чьими боеприпасами? И чьими жизнями?» — рассуждал Вэнс в интервью. Он добавил, что европейцы «оказывают украинцам медвежью услугу», потому что и население Европы уже не готово спонсировать эту войну.

Это утверждение верно лишь частично. Спустя три года после начала войны 66% французов все еще считают, что Европа должна продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине. Схожая ситуация наблюдается и, например, в Испании. В то время как в Германии почти половина граждан выступает за то, чтобы перестать помогать Киеву. Несмотря на смешанные чувства европейцев, лидеры стран ЕС сплотились вокруг Зеленского.

Позицию Европы хорошо изложил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен: решение не в том, чтобы поспешно заключить мирный договор, а в том, чтобы гарантировать Украине сильную позицию в этом мирном процессе. Однако в Вашингтоне этот подход не приветствуют: Вэнс по-прежнему делает акцент на скорейшем урегулировании ситуации.

После скандала в Белом доме рейтинг Джей Ди Вэнса продемонстрировал наихудший результат со времен его вступления в должность.

Гарантии на уважении

На макроуровне взгляды Киева и Вашингтона на то, как нужно закончить войну, не совпадают: Дональд Трамп хочет прекратить огонь здесь и сейчас, а в качестве гарантии, что Россия не нарушит соглашение, предлагает «уважение» со стороны России к нему лично.

На микроуровне Джей Ди Вэнс, как член команды Трампа, поддерживает президента, но в долгосрочной перспективе ему самому могут пригодиться гарантии посерьезнее.

В США никто не может быть избран президентом более двух раз, а значит, это последний срок Дональда Трампа. И уже совсем скоро встанет вопрос о новом лидере республиканцев.

В этом году на конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) — одном из крупнейших мероприятий для политиков, разделяющих консервативные ценности, а также их сторонников — участников спросили, кто должен возглавить партию в 2028 году. 61% присутствующих высказался за Вэнса.

Сам Джей Ди Вэнс не заявлял о намерении баллотироваться на пост президента — для этого еще слишком рано, но его имя всплывает в дискуссиях о будущем лидере республиканцев, и прямо сейчас он лидирует среди возможных кандидатов в президенты по данным букмекерских контор.

«Посмотрим, что будет в 2028 году. Я рассуждаю так: то, что будет лучшим вариантом для Америки, будет и лучшим вариантом для меня. А это значит, что в ближайшие три с половиной года нам предстоит хорошо поработать», — сказал Вэнс, когда его спросили о будущем.

В истории США более половины вице-президентов пытались занять главный пост страны, а у пятнадцати это даже получилось — правда, восемь человек получили должность в результате смерти своего предшественника.

Если у Вэнса есть мысли о президентстве, то мало будет просто остановить войну в Украине — этот мир нужно будет сохранить как минимум до 2033 года, а если нацеливаться на два срока подряд, то и до 2037-го. Будет ли, спустя десять лет, для России играть хоть какую-то роль «уважение» к Дональду Трампу?

Вэнс и Трамп — есть ли разница

Самый известный факт из биографии Вэнса — он терпеть не мог Дональда Трампа.

«Господи, какой же он идиот», — говорил Вэнс про Трампа.

«Он кажется мне мерзавцем».

«Я иногда думаю, что Трамп — циничный говнюк, а иногда — что он американский Гитлер».

Это был всего лишь 2016 год. Уже в 2022-м Вэнс заявил, что все эти характеристики больше не отвечают его убеждениям. К тому моменту он извинился перед Трампом за предыдущие высказывания и сумел стать одним из самых заметных его сторонников.

Джей Ди Вэнса можно назвать популистом, сочетающим националистическую и антиистеблишментскую риторики. Если Дональд Трамп сфокусирован на личном бренде, то Вэнс пока что выступает в амплуа системного политика, продвигающего собственному идеологию. Дональд Трамп любит напыщенные речи и импровизации, действует инстинктивно, часто вопреки мнению своих советников. Вэнс пытается показаться интеллектуалом, который мыслит аналитически. Трамп сфокусирован на торговых войнах, иммиграции и своей политике «Америка превыше всего». Вэнс концентрируется на рабочем классе и традиционных семейных ценностях.

Политическая фигура Вэнса строится на трех «китах» из его биографии: первый — его прошлое в качестве венчурного капиталиста в Калифорнии, второй — его мемуары «Деревенская элегия», превратившие его в знаменитость, ну и, конечно, третий — трампизм.

Дональд Трамп определял курс Республиканской партии, начиная с запуска своей избирательной кампании в 2015 году. Когда его текущий срок в качестве президента подойдет к концу, партии придется решать, каким курсом двигаться дальше. В этом смысле у Вэнса есть все шансы преодолеть кризис идентичности внутри партии и обеспечить плавный переход. С одной стороны, он активно поддерживает идеи Трампа, с другой — привлекает не только базу сторонников Дональда Трампа, но и умеренных республиканцев.

«Он [Вэнс] смог изложить идеи MAGA («Сделать Америку снова великой») гораздо более четко и продуманно, чем это делает сам Дональд Трамп», — пишет издание Business Insider.

Традиционно в США политик, занимающий должность вице-президента, находится в невыгодном положении: с одной стороны — всегда в тени президента, с другой — приходится разделять ответственность за ошибки администрации. При таком подходе сложно заработать популярность среди избирателей (и пример Камалы Харрис — тому подтверждение).

Вэнс, кажется, намерен это изменить. За короткий срок в должности он не только начал полемику с Владимиром Зеленским в присутствии камер, но и шокировал европейских лидеров своим выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности, которая благодаря его речи вошла в историю.

От Вэнса ожидали высказываний про Украину, а получили обличительную речь, в которой он резко критиковал европейские страны за якобы отказ от принципов свободы слова и демократии. Основные угрозы для европейской демократии, говорил он, исходят не от России или Китая, а изнутри. Он ткнул ЕС носом в проблему массовой миграции — больной вопрос для избирателей, а про войну на востоке Европы сказал лишь кратко, что противостояние Запада с Россией не стоит рассматривать как «защиту демократии».

«Очень хорошая [речь], блестящая», — похвалил своего №2 Дональд Трамп. Европейские политики не могли согласиться с такой оценкой.

Против Украины, но за Израиль

Несмотря на то, что Вэнс сказал в Мюнхене, применительно к США он считает Китай главным конкурентом и главной же угрозой. За короткое время, которое Вэнс провел в качестве сенатора, он внес законопроекты, ограничивающие доступ Китая к финансовых рынкам США, и выступал за введение тарифов.

«США наводнены дешевыми китайскими товарами, дешевой иностранной рабочей силой и — в ближайшее десятилетие — смертоносным китайским фентанилом», — говорил Вэнс. Америка должна сосредоточиться на основных интересах своей национальной безопасности во внешней политике, заключал он.

Восточную Азию Джей ди Вэнс считает приоритетом во внешней политике США на ближайшие лет 40. Как и любые сторонники движения «Америка на первом месте», угроза, исходящая со стороны Китая, кажется Вэнсу гораздо более значимой, чем проблема России и Украины или любые конфликты на Ближнем Востоке.

Вэнс критиковал предыдущую администрацию Белого дома за их роль в войне в Украине, считая, что эта война отвлекла внимание, а заодно и деньги, США от более неотложной проблемы — Китая. В Мюнхене он обрушился на Европу за то, что та не берет на себя больше ответственности за собственную безопасность, что позволило бы США переключить внимание на Восточную Азию.

Важный столп внешней политики Вэнса сформирован опытом, полученным во время службы в морской пехоте в Ираке. Эта война научила его, что стоит всеми силами удерживать страну от новых бессмысленных конфликтов и прекращать старые.

Вот почему, еще до того, как словесно напасть на Зеленского, Вэнс высказывался «против практически любых предложений по продолжению финансирования» войны в Украине и настаивал на необходимости переговоров.

С учетом этого кажется нелогичным, что Вэнс придерживается произраильской позиции, поддерживает право Израиля на самооборону, критикует попытки диктовать стране условия ведения военных операций и считает, что на Израиль нельзя давить, чтобы заключить перемирие, если это перемирие может подорвать его безопасность.

Однако это не противоречие, а проявление выборочного интервенционизма: Вэнс хочет отказаться только от войн, которые он считает ненужными для США (как это было с Ираком и есть сейчас с Украиной), но продолжать оказывать поддержку там, где это, с его точки зрения, служит интересам США.

Что касается Израиля, то важным фактором для Вэнса в этой истории является Иран и поддерживаемые им ХАМАС и «Хезболла»: если США не будут поддерживать Израиль, это усилит Иран, и здесь вице-президент видит четкие американские интересы, чего нельзя сказать о российско-украинской войне.

Пролайфер и борец с наркотиками

Взгляды Вэнса на внутреннюю политику легко предугадать, если прочитать его мемуары или хотя бы ознакомиться с краткой биографией.

Отец Вэнса ушел из семьи, когда будущий сенатор был младенцем, а мать страдала от наркотической зависимости. Воспитывали его бабушка и дедушка, которых он называл «мамой» и «папой». Он подробно описывает свое взросление и жизнь в одном из самых бедных американских регионов и критикует местных жителей, в том числе некоторых своих близких, называя их транжирами, сидящими на государственных пособиях и неспособными решать свои проблемы самостоятельно.

В мемуарах он пишет о разрушении традиционных семейных структур, снижении чувства личной ответственности. Это позднее приведет к тому, что Вэнс будет предлагать меры, направленные на укрепление семейных ценностей и повышение рождаемости. Так, Вэнс — «пролайфер», то есть выступает против абортов и высказывался за федеральный закон, который запретил бы аборты после 15 недель беременности. Заодно Вэнс выступал за увеличение суммы налоговой льготы на детей — с двух тысяч долларов до пяти. Правда, пропустил голосование в Сенате по этому вопросу, когда с подобным законопроектом выступили демократы. Он объяснил это тем, что демократы разработали проект ради того, чтобы показать избирателям, что они не «антисемейная» партия.

Летом прошлого года ему пришлось извиниться за свои слова о «кучке бездетных кошатниц с несчастной жизнью», сказанных о высокопоставленных женщинах-политиках из числа демократов.

Вэнс женат на своей бывшей сокурснице по учебе в Школе права Йельского университета, американке индийского происхождения Уше Вэнс, у них трое детей.

Еще одна сфера борьбы Вэнса — это кризис опиоидов, от которых была зависима его мать. В 2016 году он даже создал некоммерческую организацию, которая должна была помочь решить проблему наркозависимости в Огайо. Но организацию критиковали за отсутствие эффективности, и фонд закрылся в 2021-м.

Ожидаемо, Вэнс также не поддерживает однополые браки, но подчеркивает, что не призывает к отмене уже заключенных однополых союзов, а выступает против их дальнейшего признания на государственном уровне. Организации, выступающие за права ЛГБТ+, например, Human Rights Campaign, охарактеризовали его как противника ЛГБТ-сообщества.

Позиция Вэнса по этим вопросам отражает взгляды значительной части избирателей-республиканцев, придерживающихся консервативных взглядов.

Недавно Дональд Трамп сказал, что не рассматривает Джей Ди Вэнса в качестве своего «преемника» на выборах 2028.

«Но он очень способный, — добавил президент. — Пока я думаю, что он делает фантастическую работу. Но еще слишком рано [говорить о преемнике]. Мы только начинаем».