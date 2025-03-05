Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Время большой неопределенности": Макрон анонсировал экстренное обращение к нации

Опубликовано:

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: Stephane De Sakautin/POOL/AFP via Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в соцсети Х пост, в котором анонсировал экстренное обращение к нации, передает NUR.KZ.

"Дорогие мои соотечественники! В это время большой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими проблемами, я выступлю перед вами сегодня в 20:00", - написал французский лидер.

Точная тема обращения не указывается.

"Европейская правда" уточняет, что обращение прозвучит перед саммитом ЕС, на котором речь пойдет как о поддержке Украины, так и наращивании обороноспособности Евросоюза.

ТАСС, ссылаясь на французский телеканал, пишет, что в обращении речь пойдет о ситуации вокруг Украины и необходимости укрепления европейской безопасности.

Напомним, 2 марта в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Джастин Трюдо, Польши Дональд Туск, Италии Джорджия Мелони, Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануюль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США. О чем в итоге договорились стороны, читайте здесь.

После саммита Макрон и Стармер заявили, что разработали план прекращения огня в Украине. Глава Франции заявлял, что в случае достижения договоренности между Россией и США Москва "в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации".

Добавим, что в конце февраля Макрон встретился в Белом доме с Трампом. Одной из главных тем обсуждения двух лидеров стала война в Украине. Тогда Макрон заявлял, что Франция готовить отправить своих военных в Украину.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225703-makron-anonsiroval-ekstrennoe-obrashchenie-k-nacii/