"Время большой неопределенности": Макрон анонсировал экстренное обращение к нации

Президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в соцсети Х пост, в котором анонсировал экстренное обращение к нации, передает NUR.KZ.

"Дорогие мои соотечественники! В это время большой неопределенности, когда мир сталкивается с величайшими проблемами, я выступлю перед вами сегодня в 20:00", - написал французский лидер.

Точная тема обращения не указывается.

"Европейская правда" уточняет, что обращение прозвучит перед саммитом ЕС, на котором речь пойдет как о поддержке Украины, так и наращивании обороноспособности Евросоюза.

ТАСС, ссылаясь на французский телеканал, пишет, что в обращении речь пойдет о ситуации вокруг Украины и необходимости укрепления европейской безопасности.

Напомним, 2 марта в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Джастин Трюдо, Польши Дональд Туск, Италии Джорджия Мелони, Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануюль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США. О чем в итоге договорились стороны, читайте здесь.

После саммита Макрон и Стармер заявили, что разработали план прекращения огня в Украине. Глава Франции заявлял, что в случае достижения договоренности между Россией и США Москва "в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации".

Добавим, что в конце февраля Макрон встретился в Белом доме с Трампом. Одной из главных тем обсуждения двух лидеров стала война в Украине. Тогда Макрон заявлял, что Франция готовить отправить своих военных в Украину.