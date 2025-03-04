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Кремль объяснил слова Путина о сотрудничестве с США по металлам

Опубликовано:

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова российского президента о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам, передает NUR.KZ со ссылкой на радиостанцию "Маяк".

По словам Пескова, Путин не предлагал США совместную добычу редкоземельных металлов в России, он говорил о нашей возможности и заинтересованности.

"Как сейчас предлагать американским компаниям, если действуют санкции. Да, мы заинтересованы в сотрудничестве, открыты к сотрудничеству. Есть огромные возможности для сотрудничества в самых разных областях на самых разных территориях, обширных территориях РФ. Включая новые регионы", - заявил Песков.

Журналист поинтересовался, будет ли считаться признанием со стороны США права России на оккупированные украинские территории, если американские компании согласятся на совместные с Россией проекты по редкоземельным металлам на этих территориях. Песков не стал отвечать, назвав вопрос гипотетическим.

Напомним, в конце февраля глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Речь, по словам Путина, идет в том числе о "новых территориях РФ", то есть об оккупированных областях Украины.

"Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации", - заявил глава РФ.

Добавим также, что сегодня Зеленский также заявил, что Украина готова подписать соглашение с США по редкоземельным металлам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225510-kreml-obyasnil-slova-putina-o-sotrudnichestve-s-ssha-po-metallam/