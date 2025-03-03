Автомобиль въехал в толпу в немецком Мангейме: есть погибшие

В немецком городе Мангейме автомобиль на высокой скорости въехал в толпу людей, несколько человек, по предварительным данным, получили ранения. Есть погибшие.

Как сообщает издание Bild, в центре Мангейма автомобиль на высокой скорости врезался в толпу людей на пешеходной зоне у торгового центра. Несколько человек, по данным издания, получили тяжелые ранения, обстоятельства случившегося пока что неизвестны.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия один человек лежит под брезентом. Однако неизвестно, жив он или нет.

Полиция оцепила район и призывает местных жителей избегать центра города. Водитель машины уже задержан, однако его мотивы пока не разглашаются.

Также, по данным издания, на выездах из города дежурят полицейские с автоматами, а над центром Мангейма кружит вертолет.

Правоохранительные органы пока не уточняют, был ли это несчастный случай или преднамеренная атака. По словам очевидцев, в толпу врезался черный внедорожник.

ТАСС, ссылаясь на местное издание, сообщает, что, по предварительным данным, погибли 2 человека, 25 пострадали.

Напомним, в середине февраля в Мюнхене автомобиль врезался в толпу, по некоторым данным, число пострадавших достигло 15 человек. В полиции сообщили о задержании водителя и сообщили, что он не представляет опасности.

А в декабре прошлого года также в Германии автомобиль протаранил рождественскую ярмарку - инцидент произошел в городе Магдебург. В результате наезда погибли и пострадали люди.

Также в декабре 2024 года такси въехало в группу пешеходов на оживленной площади в Нью-Йорке, в результате чего пострадали не менее шести человек.

В начале этого года мы писали, что в американском Новом Орлеане водитель въехал в толпу и открыл огонь, были погибшие и десятки пострадавших. Инцидент прокомментировали городские власти.