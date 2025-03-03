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Вице-президент США перевез семью в тайное место после столкновения с проукраинскими активистами

Опубликовано:

Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс. Фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перевез свою семью в "тайное место" после столкновения с проукраинскими протестующими, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Post.

Инцидент произошел во время семейного отдыха Вэнса на горнолыжном курорте в штате Вермонт.

Как пишет издание, сотни проукраинских протестующих заполонили курорт, где отдыхал Вэнс. Они выстроились вдоль улиц с плакатами, на которых Вэнса назвали позором нации и предателем. На некоторых плакатах было написано, чтобы Вэнс "отправлялся кататься на лыжах в Россию".

В итоге вице-президент США был вынужден прервать свою четырехдневную поездку и увезти семью в "неназванное место", пишет газета.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Западные СМИ пишут, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224929-vice-prezident-ssha-perevez-semyu-v-taynoe-mesto-posle-stolknoveniya-s-proukrainskimi-aktivistami/