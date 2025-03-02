В Белом доме заявили, что Трамп съел приготовленный для Зеленского обед - пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила об этом в интервью Fox News, передает NUR.KZ.

В интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь президента США Каролин Левитт, отвечая на вопрос телеведущей касательно того, чьей инициативой была отмена обеда Зеленского и Трампа после несостоявшихся переговоров в Овальном кабинете, заявила, что Трамп просто решил съесть обед президента Украины.

"Президенту понравился обед, сегодня он в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского", - отметила Левитт.

По ее словам, Трамп отменил совместный обед, так как пришел к выводу, что Зеленский не готов к серьезному обсуждению мирного урегулирования.

Отметим, что 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом при поддержке вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса произошел спор, из-за которого сорвалась сделка по полезным ископаемым. Именно для подписания договора и прилетел в Вашингтон украинский президент Зеленский.

После инцидента стало известно, что Белый дом рассматривает возможность полного прекращения поддержки Украины в ее оборонительной войне против РФ.

Также Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.

А президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой США Дональдом Трампом выступил в эфире телеканала Fox News, где заявил, что не готов вернуться в Белый дом и восстанавливать отношения с Трампом.

"Я уважаю президента и я уважаю американский народ. Я не думаю, что мы сделали что-то плохое", - сказал он.

В ответ на вопрос, жалеет ли он о перепалке с Трампом и Вэнсом, украинский лидер признал, что "это было не очень". Но вместе с тем он подчеркнул, что его отношения с Трампом должны быть выше отношений двух президентов, потому что "это вопрос отношений народов".