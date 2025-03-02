Еще одного лидера "Аль-Каиды" ликвидировали военные США в Сирии (видео)

Глава террористической организации "Хуррас ад-Дин" Мухаммед Юсуф Зия Талай был убит в результате авиаудара в Сирии, который нанесли силы Центрального командования США (CENTCOM), передает NUR.KZ.

О том, что был убит еще один лидер "Аль-Каиды", в соцсети X сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Отмечается, что Мухаммед Юсуф Зия Талай был убит в результате авиаудара, который, по словам Центрального командования, был частью "срыва и ослаблению" планов террористов нанести вред мирным жителям или военнослужащим США и их союзников.

"Как уже заявляли ранее, мы продолжим неустанно преследовать этих террористов, чтобы защитить нашу родину, а также персонал США, наших союзников и партнеров в регионе", — заявил в пресс-релизе командующий Центральным командованием ВС США генерал Майкл Эрик Курилла.

Напомним, в середине февраля президент США Дональд Трамп заявил, что силы США нанесли точечный авиаудар по одному из членов - лидеров "Аль-Каиды" в Сирии.

До этого президент США Дональд Трамп приказал американским ВВС нанести авиаудар по боевикам ИГИЛ (запрещена в Казахстане) в восточноафриканском государстве Сомали.

Напомним, 8 декабря прошлого года стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Экс-президент США Джо Байден назвал свержение режима Асада в Сирии "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Позже сообщалось, что США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что считает Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за падением режима Асада в Сирии.