Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе

Израиль согласен продлить прекращение огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль согласен продлить прекращение огня в Газе.

"После обсуждения вопросов безопасности под председательством премьер-министра Нетаньяху и с участием министра обороны, высокопоставленных должностных лиц министерства обороны и переговорной группы было решено: Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха", - говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что план предусматривает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.

При этом ХАМАС, по данным издания, до сих пор отказывается принять эту схему.

До этого, как сообщала Русская служба BBC, перемирие между Израилем и ХАМАС вновь оказалось на грани срыва. В четверг группировка передала тела четырех погибших заложников, но израильская экспертиза показала, что взамен тела Шири Бибас - мамы рыжеволосых мальчиков, ставший для многих в Израиле символом нападения 7 октября 2023 года - ХАМАС передал ЦАХАЛу неопознанные останки.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвиняет группировку в "жестоком" и преднамеренном срыве договоренностей, в то время как ХАМАС утверждает, что перепутали останки случайно - и что виноваты в этом израильские авиаудары.

После этого ХАМАС освободил шесть израильских заложников. Двое из них находились в плену около 10 лет.

Однако после того, как в субботу ХАМАС освободил шестерых израильских заложников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе будет отложено "до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний".

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.