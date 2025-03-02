Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе

Опубликовано:

Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Jack Guez/AFP via Getty Images

Израиль согласен продлить прекращение огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Израиль согласен продлить прекращение огня в Газе.

"После обсуждения вопросов безопасности под председательством премьер-министра Нетаньяху и с участием министра обороны, высокопоставленных должностных лиц министерства обороны и переговорной группы было решено: Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха", - говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что план предусматривает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.

При этом ХАМАС, по данным издания, до сих пор отказывается принять эту схему.

До этого, как сообщала Русская служба BBC, перемирие между Израилем и ХАМАС вновь оказалось на грани срыва. В четверг группировка передала тела четырех погибших заложников, но израильская экспертиза показала, что взамен тела Шири Бибас - мамы рыжеволосых мальчиков, ставший для многих в Израиле символом нападения 7 октября 2023 года - ХАМАС передал ЦАХАЛу неопознанные останки.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвиняет группировку в "жестоком" и преднамеренном срыве договоренностей, в то время как ХАМАС утверждает, что перепутали останки случайно - и что виноваты в этом израильские авиаудары.

После этого ХАМАС освободил шесть израильских заложников. Двое из них находились в плену около 10 лет.

Однако после того, как в субботу ХАМАС освободил шестерых израильских заложников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе будет отложено "до тех пор, пока не будет гарантировано освобождение следующих заложников, и без унизительных церемоний".

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224782-izrail-soglasilsya-prodlit-prekrashchenie-ognya-v-gaze/