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Самолет загорелся в воздухе сразу после вылета в США (видео)

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Самолет
Самолет. Кадр из видео: x.com/mike__bova

Грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) вскоре после вылета, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал Fox News.

Как сообщает издание, транспортный самолет курьерской компании FedEx, вылетевший из Международного аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Джерси, был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания одного из двигателей, вызванного столкновением с птицей.

Инцидент произошел накануне утром, когда самолет только поднялся в воздух. Очевидцы утверждают, что слышали громкий взрыв в момент повреждения.

Самолет, направлявшийся в Индианаполис, приземлился в 8:07 по местному времени. Для обеспечения безопасности работы аэропорта на некоторое время была приостановлена, но вскоре она была возобновлена, сообщает телеканал.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), речь идет о модели Boeing 767. В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Месяцем ранее самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в штате Техас.

А в конце января в аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет Air Busan, экстренно эвакуированы пассажиры воздушного судна.

Также недавно пожар случился на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: борт развернули.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224781-samolet-zagorelsya-v-vozduhe-srazu-posle-vyleta-v-ssha-video/