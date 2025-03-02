Самолет загорелся в воздухе сразу после вылета в США (видео)

Грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси) вскоре после вылета, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал Fox News.

Как сообщает издание, транспортный самолет курьерской компании FedEx, вылетевший из Международного аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Джерси, был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания одного из двигателей, вызванного столкновением с птицей.

Инцидент произошел накануне утром, когда самолет только поднялся в воздух. Очевидцы утверждают, что слышали громкий взрыв в момент повреждения.

Самолет, направлявшийся в Индианаполис, приземлился в 8:07 по местному времени. Для обеспечения безопасности работы аэропорта на некоторое время была приостановлена, но вскоре она была возобновлена, сообщает телеканал.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), речь идет о модели Boeing 767. В настоящее время ведется расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Месяцем ранее самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в штате Техас.

А в конце января в аэропорту южнокорейского города Пусан загорелся самолет Air Busan, экстренно эвакуированы пассажиры воздушного судна.

Также недавно пожар случился на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: борт развернули.