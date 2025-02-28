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США впервые в истории утвердят государственный язык

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Женщина держит в руке флаг США
Выборы в США. Иллюстративное фото: Brandon Bell / Getty Images

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который впервые на федеральном уровне утвердит в Штатах государственный язык, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщил изданию источник в Белом доме, Трамп хочет отменить федеральный указ, изданный Биллом Клинтоном, согласно которому агентства и другие получатели федерального финансирования обязаны оказывать языковую помощь лицам, не говорящим по-английски.

Газета получила проект указа Трампа, в котором говорится, что государственный язык утверждается для того, чтобы "содействовать единству, обеспечить эффективность в правительстве и предоставить путь к гражданской активности".

Корреспонденты издания отмечают, что утверждение государственного языка является одним из пунктов миграционной политики Трампа. Ранее он уже выражал обеспокоенность тем, что некоторые мигранты не говорят по-английски.

Отмечается также, что после инаугурации Трампа испаноязычная версия сайта Белого дома была удалена, как и испаноязычная версия страницы Белого дома в соцсетях.

По данным Бюро переписи населения США, большинство американцев — более 78% — говорят дома только по-английски. Но миллионы американцев говорят и на других языках, таких как испанский, китайский и тагальский. В США также говорят на десятках индейских языков.

Между тем в более чем 30 штатах английский язык признан официальным языком.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224595-ssha-vpervye-v-istorii-utverdyat-gosudarstvennyy-yazyk/