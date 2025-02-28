Казахстанский сноубордист погиб на горнолыжной базе в Кыргызстане

На горнолыжной базе "Каракол" в Кыргызстане 43-летний гражданин Казахстана спускался на сноуборде и столкнулся со своим приятелем, от полученных трамп скончался, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает местное издание, инцидент произошел накануне, 27 февраля, на горнолыжном спуске на базе "Каракол" в Кыргызстане.

"В милицию сообщили о несчастном случае. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 43-летний гражданин Казахстана спускался на сноуборде и столкнулся со своим приятелем. От полученных травм мужчина скончался на месте", - отмечается в сообщении издания.

Факт зарегистрирован в местном ОВД. Назначены все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства инцидента.

Летом прошлого года в селе Кара-Ой в Кыргызстане катер наехал на отдыхающего. Трагедия произошла на пляже одного из центров отдыха. Отмечается, что в медучреждение был доставлен 42-летний гражданин Казахстана, который получил серьезные травмы. На следующий день после поступления в больницу казахстанец скончался от полученных травм.

А весной другой гражданин Казахстана погиб на производстве в Южной Корее.

Осенью 2023 года стало известно о гибели казахстанской журналистки и ее малолетней дочери в ДТП в Турции. Местные СМИ писали, что авария произошла в провинции Махмутлар - столкнулись легковое авто и автомобиль для сафари. Позже также скончался супруг журналистки.

Сообщалось и о смерти другого казахстанца, но уже в Таиланде. Как сообщили в МИДе, парень вел свой блог на YouTube и путешествовал с 15 лет.