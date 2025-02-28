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Полиция считает обстоятельства смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены подозрительными

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Джин Хэкмен и Бетси Аракава
Джин Хэкмен и Бетси Аракава. Фото: Donaldson Collection/Getty Images

Полиция города Санта-Фе считает обстоятельства смерти одной из самых ярких звезд Голливуда Джина Хэкмена и его жены, а также их собаки, подозрительными и требующими расследования.

"[Обстоятельства смерти] достаточно подозрительны, чтобы потребовать тщательного изучения и расследования", — говорится в ордере на обыск дома в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, где в среду были найдены мертвыми 95-летний Джин Хэкмен и его 63-летняя жена Бетси Аракава.

При этом полиция признает, что пока не обнаружила явных признаков преступления.

После первичного осмотра полицейские пришли к выводу, что тела Хэкмена и Аракавы пролежали довольно долго.

«Дело выглядит так, что они скончались довольно давно, но я не хочу гадать, как давно это произошло", — сказал на пресс-конференции шериф округа Санта-Фе Эдан Мендоса.

"Непосредственных признаков преступления нет. Мы его пока не исключаем. Идет следствие, все варианты — на столе", — добавил Мендоса.

Детектив полиции, который первым осматривал тела, пояснил, что о том, что смерть наступила достаточно давно, позволяют судить степень разложения и мумификация рук и ног Бетси Аракавы.

Тела Хэкмена и Аракавы нашли двое рабочих, которые время от времени выполняли разные работы в их доме. Они рассказали полиции, что обычно связывались с четой по телефону или посредством СМС, и в последний раз это было две недели назад.

Тело Джина Хэкмена было найдено в подсобном помещении рядом с кухней, тело Бетси — в ванной.

Травм или ран на телах не обнаружено.

Полиция попросила патологоанатомов сделать анализы на отравление угарным газом или чем-либо еще. Информации о результатах вскрытия и анализа пока нет.

В ванной, где нашли Бетси Аракаву, лежали рассыпанными таблетки, которые продаются по рецепту.

Рядом с Аракавой нашли труп собаки, немецкой овчарки. При этом две других собаки четы Хэкмен-Аракава найдены живыми и здоровыми: одна — в доме, другая — снаружи.

На Хэкмене были серые тренировочные штаны, синяя футболка с длинными рукавами и коричневые тапочки. Рядом с телом лежали солнечные очки и трость.

Полиция предполагает, что актер рухнул на пол внезапно.

Дверь в дом была открыта. Следов взлома и ограбления полиция не нашла: все предметы на первый взгляд остались на своих местах, нет и признаков того, чтобы кто-то копался в вещах покойных.

Признаков утечки газа или наличия в доме угарного газа специалисты тоже не нашли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224488-policiya-schitaet-obstoyatelstva-smerti-zvezdy-gollivuda-dzhina-hekmena-i-ego-zheny-podozritelnymi/

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