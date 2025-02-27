ХАМАС передал Израилю тела четырех заложников в обмен на более 600 палестинских заключенных

ХАМАС заявил, что передал тела четырех израильских заложников из Газы в обмен на сотни палестинских заключенных. Тела уже опознаны, сообщил президент Израиля Ицхак Герцог в соцсети X.

Ранее проводилось тестирование образцов ДНК, чтобы подтвердить, что это останки Шломо Мансура, 86 лет, Охада Яхаломи, 50 лет, Цахи Идана, 50 лет, и Ицика Элгарата, 69 лет, которые были захвачены ХАМАС 7 октября 2023 года.

Как заявила израильская армия, три из четырех были убиты в плену ХАМАС, а четвертый (Шломо Мансур) погиб во время атаки 7 октября.

Утром в четверг Израиль начал освобождать более 600 палестинских заключенных, десятки из которых уже вернулись на Западный берег Иордана и в сектор Газа, где их встретили ликующие толпы.

Это будет последний обмен первой фазы соглашения о прекращении огня, которая должна завершиться в субботу.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в четверг, что израильская делегация отправится в Каир, чтобы узнать, есть ли точки соприкосновения для переговоров. Поездку израильской делегации для продолжения переговоров о прекращении огня ранее анонсировал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Согласно первой фазе соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, Израиль должен был к субботе вывести войска из приграничной зоны между Газой и Египтом, известной как Филадельфийский коридор. Однако армия заявила, что не будет выводить войска и будет охранять территорию как буферную зону. ХАМАС заявил, что это является явным нарушением перемирия.

В предыдущую субботу Израиль отложил на неопределенное время освобождение 602 палестинских заключенных, возмутившись тем, как ХАМАС проводит освобождение заложников. Израиль обвинил ХАМАС в "унизительных" церемониях и жестоком обращении с освобождаемыми.

Первоначальные тесты ДНК тел четырех заложников должны были пройти недалеко от границы Израиля и Газы. Израильские СМИ сообщали, что позже их перевезли в лабораторию судебной экспертизы в Тель-Авиве.

Тесты проводятся после того, как ранее ХАМАС передал Израилю тело палестинской женщины из Газы вместо тела израильтянки Шири Бибас, что вызвало гнев в Израиле. ХАМАС заявил, что это было сделано непреднамеренно, и позже передал Израилю тело, подтвержденное как тело Бибас.

Сейчас ХАМАС передал тела без публичной церемонии, как того требовал Израиль, в отличие от предыдущих обменов.

Перед освобождением в среду представитель ХАМАС сообщил агентству AFP, что возвращение четырех тел будет проходить "без публичного присутствия", чтобы не допустить, чтобы Израиль нашел "какой-либо предлог", чтобы снова отложить освобождение заключенных.

Что известно о погибших заложниках

50-летнего Цахи Идана в последний раз видела его жена, когда его забирали боевики ХАМАС. Их семья попала в засаду в безопасной комнате в кибуце Нахаль Оз. Боевики ХАМАС транслировали все, что там происходило, в прямом эфире. Гали Идан рассказывала Би-би-си, что их старшей дочери Мааян только что исполнилось 18 лет. Ее застрелили.

50-летний Охад Яхаломи был похищен из кибуца Нир-Оз вместе со своим 12-летним сыном Итаном, которого освободили осенью 2023 года. По словам матери Охада Эстер, ее невестке и двум внучкам удалось сбежать, когда в их дом ворвались пятеро боевиков, но они схватили Охада и Итана.

69-летний Ицик Элгарат также был похищен из кибуца Нир-Оз. Он позвонил своему младшему брату 7 октября 2022 года примерно в 11:30 и сообщил, что получил тяжелые ранения, когда пытался закрыть дверь убежища.

По сообщениям израильских СМИ, 86-летний уроженец Ирака Шломо Мансур был самым пожилым из всех заложников, захваченных ХАМАС. Он был захвачен в своем доме в кибуце Киссуфим. По данным израильских военных, боевики убили его и вывезли тело в сектор Газа.

"Цинизм и неуважение"

Израиль обвинял ХАМАС в "циничном использовании заложников в пропагандистских целях".

Освобождаемых заложников фотографировали на фоне баннеров группировки и заставляли махать толпе, а гробы с телами четырех заложников, возвращенных на прошлой неделе, сначала выставили на всеобщее обозрение на фоне пропагандистских плакатов.

ООН согласилась с претензиями Израиля и признала, что действия ХАМАС противоречат международному праву, так как передачи заложников проходят в неуважительной манере.

Израиль также возмущен тем, что в ряде случаев передачи проходили без соблюдения мер безопасности в отношении заложников, а также тем, в каком физическом состоянии вернулись некоторые из них.

Пункты соглашения

Соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает три этапа, договоренности по первому из них были достигнуты в Катаре при участии посредников после многих месяцев переговоров.

Он предполагает прекращение огня сроком на 42 дня, в течение которых:

ХАМАС возвращает 33 израильских заложника. Эта группа в соглашении называется гуманитарной: дети, женщины, пожилые люди и те, кто испытывает проблемы со здоровьем.

Израиль отпускает около 1900 палестинских заключенных.

ЦАХАЛ выходит из населенных районов сектора Газа, но остается в приграничных районах сектора, включая Филадельфийский коридор на юге. При этом израильские войска должны покинуть коридор Нецарим - милитаризованную зону, разделяющую сектор на север и юг.

Перемещенные палестинцы начинают возвращаться в свои районы.

В Газу начинает поступать гуманитарная помощь - сотни фур в день.

При условии, что первый этап пройдет гладко, на 16-й день после его вступления в силу стороны должны приступить к согласованию второго этапа, предполагающего:

Полное прекращение огня.

Возвращение оставшихся израильских заложников — гражданских мужчин и военнослужащих — в обмен на палестинских заключенных.

Израильские войска полностью выходят с территории сектора Газа.

На третьем этапе: