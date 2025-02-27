Дочь Рамзана Кадырова покинула пост вице-премьера Чечни
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Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова заявила, что покидает должность заместителя председателя правительства. Об этом она сообщила в видеопосте в Instagram, передает NUR.KZ.
"После долгих раздумий я приняла решение покинуть пост заместителя председателя правительства Чеченской республики. Эта работа была важным опытом для меня - направление соцблока играет важную роль в развитии республики. Но, я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины", - заявила Айшат Кадырова.
Дочь Кадырова намерена вернутся в бизнес и посредством его развития и дальше приносить пользу своей республике. В частности, речь шла о возвращении в модный дом Firdaws, который Кадырова возглавляла ранее.
Напомним, осенью 2023 года сообщалось, что 24-летняя дочь Рамзана Кадырова будет назначена на должность заместителя главы правительства республики. Об этом заявил сам Кадыров.
С 2016 года Кадырова возглавляла модный дом Firdaws, а в сентябре 2020 года ее назначили на пост первого замминистра культуры Чечни.
В октябре 2021 года Айшат заняла пост министра культуры. На тот момент ей было 22 года.
В декабре того же года Айшат наградили медалью "За защиту прав человека". К слову, это не первая ее государственная награда - в 2020 году Айшат была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224235-doch-ramzana-kadyrova-pokinula-post-vice-premera-chechni/