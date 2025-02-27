Илон Маск заявил, что ему угрожают из-за сокращения госрасходов

Американский бизнесмен Илон Маск получает угрозы в свой адрес из-за его работы по сокращению госрасходов. Такое заявление он сделал на первом заседании кабинета министров США.

Как пишет РБК, Маск заявил, что США станут банкротом, если администрация президента не сократит бюджетные расходы. По его словам, на проценты по госдолгу страна тратит более 1 трлн долларов.

"Если так будет продолжаться, страна станет фактическим банкротом. <...> Вот почему я здесь и получаю много ударов и много угроз", — сказал он, не уточнив, от кого именно получает подобные сообщения.

Между тем CNN сообщает, что Трамп подтвердил слова Маска, заявив, что некоторые члены его кабинета "немного не согласны" с главой DOGE. Тем не менее Трамп поддерживает его действия.

"Кто-нибудь недоволен Илоном? Если да, то мы вышвырнем их отсюда", — сказал Трамп, вызвав аплодисменты разной степени интенсивности от членов кабинета министров, сидевших за столом в зале заседаний кабинета министров.

Глава Белого дома добавил, что министры "очень уважают Илона и то, что он делает".

"Некоторые немного не согласны. Но я скажу вам, что по большей части все не просто счастливы, они в восторге", – заявил президент.

Напомним, ранее СМИ писали, что некоторые чиновники Трампа выступили против ультиматума Маска работникам о подведении итогов их достижений - они решили игнорировать приказ главы DOGE.

До этого сообщалось, что 14 генпрокуроров США намерены через суд ограничить доступ Илона Маска к информации. Позже суд в Нью-Йорке заблокировал миллиардеру Илону Маску доступ к базе Минфина США с личными данными американцев.

А на прошлой неделе в Белом доме пришлось выступить с разъяснениями о должности Маска. Как оказалось, миллиардер не имеет полномочий принимать правительственные решения.