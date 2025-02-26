Трамп подтвердил предстоящий визит Зеленского в Вашингтон

Дональд Трамп заявил, что Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по редкоземельным металлам, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Зеленский - прим.ред.) прибудет в пятницу. Теперь это подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным. Я хочу поблагодарить Говарда (Латника, министра торговли США - прим. ред.) и Скотта (Бессента, министра финансов США - прим.ред.) за проделанную работу - они действительно сделали потрясающую работу, и это соглашение будет касаться редкоземельных металлов и других вещей", - цитирует Трампа издания, который выступил на первом заседании своего кабмина.

Трамп еще раз напомнил о том, что США якобы уже вложили около 350 миллиардов долларов в поддержку Украины, тогда как европейские страны предоставили 100 миллиардов.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако недавно СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины, однако стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

В рамках новых переговоров стороны перешли к позитивной оценке диалога: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал Зеленского в соцсети решительным и мужественным лидером воюющей страны, а сам президент Украины сказал, что "встреча с генералом Келлогом вернула надежду".

Еще СМИ сообщили, что Дональд Трамп предложил создать "фонд возмещения" в 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам. Но Украина отклонила идею.

Накануне СМИ сообщали, что после того, как США отказались от самых жестких требований, Украина согласовала условия сделки по полезным ископаемым.

Однако сегодня госсекретарь США Рубио опроверг согласование сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной.