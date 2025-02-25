"Я думаю, перемирие возможно в ближайшие недели". Макрон рассказал об итогах своей встречи с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что верит в возможность заключения перемирия между Россией и Украиной в ближайшие недели. За перемирием должны последовать переговоры о долгосрочном мире. Европа, по словам Макрона, готова дать Украине гарантии безопасности, в том числе направить туда миротворческий контингент.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Fox News сказал, что он верит в возможность заключения перемирия между Украиной и Россией "в ближайшие недели".

"Сначала нужно перемирие. Я думаю, оно возможно в ближайшие недели. [...] Если оно не будет соблюдено, то это будет лучшим доказательством того, что Россия не относится к этому серьезно", — сказал Макрон.

Во время перемирия, продолжил он, можно будет провести переговоры о долгосрочном мире, гарантиях безопасности, территории и восстановлении Украины. США сможет заключить договор о редкоземельных металлах, который, по мнению Макрона, будет наилучшей гарантией того, что США поддерживают суверенитет Украины.

При этом, заявил президент Франции, любое мирное соглашение не должно "быть капитуляцией Украины", его необходимо подкрепить гарантиями безопасности.

Среди возможных вариантов таких гарантий Макрон назвал помощь Киеву в том, чтобы у нее была "сильная армия" (как минимум 800 тысяч военнослужащих, уточнил он), и готовность направить в Украину европейский миротворческий контингент. По его словам, вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером они разрабатывают предложение, которое будет подразумевать размещение европейских военных "не на линии фронта, а в отдельных оговоренных мирным соглашением локациях". Их присутствие, сказал Макрон, "при поддержке США" поможет поддержать мир и обозначит "коллективное доверие к нам".

Макрон рассказал, что уже обсудил свои предложения с 30 другими европейскими лидерами, и многие из них, по его словам, готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Макрон дал интервью Fox News вскоре после встречи с Дональдом Трампом и совместной пресс-конференции с американским президентом.

На этой пресс-конференции Трамп также заявил, что он нацелен сначала заключить перемирие, а затем — долгосрочный мир. Однако он не стал говорить о гарантиях безопасности.

"Мы хотим быстрой, но не хрупкой [мирной] сделки", — сказал на пресс-конференции Макрон.

Президенты Франции и США согласились, что частью мирной сделки должен быть европейский миротворческий контингент в Украине. Трамп заявил, что он уже обсудил это с президентом России Владимиром Путиным и тот, по словам Трампа, согласится.

"Я специально задал ему [Путину] этот вопрос, — сказал Трамп. — У него нет проблем с этим предложением". Ранее российские власти отвергали идею размещения европейских военных в Украине.

Президент Франции Макрон — первый европейский лидер, встретившийся с Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом. Следом за Макроном в Вашингтон на встречу с Трампом на этой неделе отправится премьер-министр Великобритании Кир Стармер.