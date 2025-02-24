Саммит поддержки Украины в Киеве: Зеленский предложил поменять пленных по формуле "всех на всех"; ЕС обещал Украине €3,5 млрд

Лидеры нескольких западных государств и Европейского союза приехали в Киев на Саммит поддержки Украины, который проходит в третью годовщину полномасштабного российского вторжения. На фоне резкого ухудшения отношений Украины с США Европа пообещала в марте выделить Киеву 3,5 млрд евро, а президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменяться с Россией военнопленными по формуле "всех на всех".

О передаче финансовой помощи Украине объявила в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы сегодня в Киеве, потому что Украина — это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы", — написала она в сети X.

Кроме фон дер Ляйен, в украинскую столицу прибыли председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Швеции Ульф Кристерссон, президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, глава правительства Эстонии Кристен Михал.

Некоторые западные лидеры участвуют в саммите в онлайн-режиме.

Европейский союз распространил специальное заявление в связи с третьей годовщиной вторжения, в котором в числе прочего подчеркивается, что "три года назад Россия начала полномасштабную и незаконную захватническую войну против Украины".

Это заявление прозвучало вскоре после того, как новый президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что тот якобы "начал войну", а чиновники его администрации отказывались назвать Россию агрессором.

"Будущее Украины и ее граждан — в Европейском Союзе", — также заявили лидеры Евросоюза, добавив, что они "уже интегрируют Украину во внутренний рынок ЕС".

Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас, которая находится в Брюсселе, сообщила, что во вторник планирует встретиться в США с госсекретарем Марко Рубио. "Хорошо, что мы поддерживаем с новой американской администрацией взаимодействие — настолько близкое, насколько возможно", — заявила она.

Как недавно объяснял корреспондент Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков, политика новой американской администрации подрывает политический союз США с Европой, существовавший многие десятилетия после окончания Второй мировой войны.

Они введены против 48 физических и 35 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Также под ограничения попали 74 танкера теневого российского флота, которые перевозят российскую нефть в обход санкций.

Зеленский предлагает поменять всех пленных

Во время саммита с участием западных союзников Украины президент Владимир Зеленский продолжил комментировать возможные условия прекращения войны.

На быстром окончании конфликта настаивают новые власти США, которые уже провели прямые переговоры с Россией, что многие в европейских столицах расценили как обсуждение судьбы Украины за ее спиной.

Во время большой пресс-конференции в воскресенье Зеленский сказал, что не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности для Украины и опроверг заявления пресс-секретаря Трампа, предположившей, что горячую фазу конфликта можно завершить уже на этой неделе.

В понедельник Зеленский сказал, что успех переговорного процесса можно обеспечить, только если между сторонами будет восстановлено доверие, подорванное многочисленными ложными заявлениями невыполненными обещаниями Москвы.

По словам Зеленского, доверие в том числе можно восстановить при помощи обмена пленными.

"Завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, потому что доверия к России нет, — заявил президент Украины. — И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных. Тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них не только с 2022 года, а значительно раньше еще с 2014 года. Россия должна отпустить украинцев. Украина готова к обмену всех на всех и это справедливый вариант".

В конце 2024 года украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в российском плену находятся более 16 тыс. гражданских жителей Украины.

Официальные данные о числе военнопленных с обеих сторон не обнародуются, однако в мае 2024 года украинская Медийная инициатива за права человека сообщала, что в плену РФ находятся более 10 тыс. военнослужащих ВСУ.

Вместе с тем, летом 2024 года российский президент Владимир Путин называл намного меньшие по масштабу цифры: он утверждал, что у Украины в плену находятся около 1,3 тыс. российских военных, а в России — примерно 6,5 тыс. украинцев.

С тех пор стороны провели несколько обменов военнопленными, в ходе которых домой вернулись сотни людей.