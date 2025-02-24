Выборы в Бундестаг: победил ХДС/ХСС во главе с Мерцем, "Альтернатива для Германии" на втором месте с лучшим результатом в истории

На досрочных выборах в немецкий Бундестаг ожидаемо победил блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" заняла второе место, показав лучший результат в своей истории. Левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца заняла третье место с худшим для себя результатом.

По Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета голосов во всех 299 округах, правоцентристский блок ХДС/ХСС ("Христианско-демократический союз" и "Христианско-социальный союз") во главе с Фридрихом Мерцем собрал 28,6% голосов.

До этого уверенную победу ХДС/ХСС предсказывали социологи, а затем подтвердили экзитполы, и Мерц еще вечером воскресенья заявил о победе своего блока.

"Сегодня вечером мы будем праздновать, а с завтрашнего дня начнем работать", — сказал Мерц, выступая перед своими соратниками в Берлине.

Второй пришла "Альтернатива для Германии" (АдГ): по подсчетам центризбиркома, за нее проголосовали 20,8% избирателей. Это лучший результат в истории АдГ, и по итогам выборов партия Алис Вайдель практически удвоит число своих депутатов в Бундестаге.

Социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем на третьем месте с худшим результатом за свою историю: они набирают 16,4% голосов, потеряв почти половину своих мест в Бундестаге. Шольц признал поражение на выборах, назвав их итоги горькими для СДПГ.

За "Зеленых" проголосовали 11,6%, за Левую партию — 8,8%.

Таким образом, у ХДС/ХСС будет 208 мест в парламенте (почти треть), у АдГ — 152, у СДПГ — 120, у "Зеленых" — 85, у Левой партии — 64.

Левонационалистический "Союз Сары Вагенкнехт" и праволиберальная Партия свободных демократов не преодолели 5-процентный барьер.

Явка избирателей составила 84% — это самый высокий показатель с 1990 года.

Какой может быть коалиция?

Лидер победившего блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц является главным претендентом на пост канцлера.

Однако голосование по кандидатуре нового канцлера в Бундестаге пройдет только после того, как будет сформирована правящая коалиция.

Мерц на дебатах лидеров партий после выборов сказал, что надеется сформировать коалиционное правительство к Пасхе, то есть к 20 апреля.

Он признал, что это будет непросто.

Коалиция с занявшей второе место "Альтернативой" пока исключена: все остальные ведущие партии и политики, включая ХДС и лично Мерца, придерживаются политики "брандмауэра" в ее отношении, то есть исключают возможность сотрудничества с ней.

Лидер АдГ Алис Вайдель заявила, что готова работать с кем угодно, но понимает, что сейчас коалиция с ее участием невозможна.

У ХДС, по предварительным подсчетам, есть возможность собрать коалицию без АдГ — если им удастся договориться с социал-демократами и, возможно, еще одной партией.

Если Мерц будет верен своему слову и откажется сотрудничать с АдГ, наиболее вероятной выглядит возможность коалиции с СДПГ и зелеными.

Как проходили выборы

Германия разделена на 299 одномандатных округов, и каждый избиратель должен был проголосовать за конкретного кандидата в депутаты Бундестага. Партии, которые набирают более 5%, формируют парламентские фракции на основании партийных списков, составленных в землях.

Нынешние выборы впервые проходили по новому закону: число мест в парламенте сокращено с 733 до 630. Право на пропорциональное партийное представительство в парламенте по-прежнему получат партии, кандидаты которых сумели победить по меньшей мере в трех одномандатных округах.

Как правило, партия, занявшая первое место, собирает коалицию, затем президент рекомендует на пост канцлера лидера этой партии, а затем парламент голосует за или против кандидатуры.

Голосовать на этих выборах могли около 59,2 млн немцев — граждан Германии старше 18 лет, при этом, согласно опросам, накануне дня голосования около 20% немцев не знали, за кого они собираются голосовать.

Главные темы, волнующие избирателей

Главными темами этих выборов были экономика, миграция и безопасность.

Предыдущая правящая коалиция во главе с социал-демократом Олафом Шольцем распалась именно из-за неспособности договориться об экономической политике. Германия, крупнейшая экономика в Евросоюзе, не растет уже два года подряд.

Миграция и безопасность — две других важнейших темы. С мая 2024 года в Германии произошло пять смертельных нападений, из них три — в разгар предвыборной кампании уже шла во всю силу. Во всех пяти случаях у подозреваемых — миграционный бэкграунд.

Накануне выборов, в субботу, было совершено еще одно нападение: мужчина (по данным полиции — сириец) нанес удары ножом туристу у мемориала жертвам Холокоста.

Наконец, Германия — как и другие европейские страны — должна иметь в виду новую риторику властей США, которые возлагают ответственность за обеспечение безопасности в регионе на европейцев, но не приглашают их на переговоры с Россией.

Основные игроки

Опросы предсказывали, что канцлером по итогам этих выборах станет Фридрих Мерц, глава консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).

Мерц обещает восстановить экономику Германии, ограничить миграцию, сократить налоги и расходы на социальное обеспечение и усилить поддержку Украине.

Накануне дня голосования Мерц вновь заявил, что он не будет сотрудничать с ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).

При этом тема миграционных ограничений была ключевой и для предвыборной кампании правоцентристов из ХДС.

АдГ, возглавляемая Алис Вайдель, уже весьма популярна в восточных землях, но в последнее время ультраправая партия стремительно набирает популярность и на западе страны.

Одно из видео предвыборной кампании Алис Вайдель набрало 4 млн просмотров. Ее посыл очень прост: голосуйте за АдГ, пробейте стену молчания и измените немецкую политику.

Стена молчания — "брандмауэр" — это табу на переговоры и коалиционные соглашения с представителями ультраправых. Мерца обвинили в нарушении этого табу, когда он заручился поддержкой АдГ в парламенте для законопроекта, ужесточающего миграцию (в итоге закон не был принят).

После этого десятки тысяч человек вышли на улицы по всей Германии, протестуя против АдГ — и Мерца.

Близкий соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск открыто выражает свою поддержку АдГ. Вице-президент Джей Ди Вэнс встретился с Вайдель вскоре после своей речи в Мюнхене, в которой он раскритиковал Европу и заявил, что главных врагов стоит искать внутри себя.

АдГ выступает не только за строгую миграционную политику и реформу Евросоюза (а в случае неудачи — голосование о выходе из ЕС), но и за возобновление работы атомных электростанций и восстановление отношений с Россией.