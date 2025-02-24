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Галустян, Барановская, Нагорный: кто из россиян попал под новые санкции Евросоюза

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Михаил Галустян
Михаил Галустян. Фото: instagram.com/m_galustyan

Сегодня, 24 февраля, ЕС принял 16-й пакет антироссийских санкций. В список подсанкционных лиц в том числе попали комик Михаил Галустян и телеведущая Юлия Барановская, передает NUR.KZ.

Санкционный список опубликовали на официальном сайте Евросоюза. В санкционный список попали 48 физических лиц, включая российского актера и юмориста Михаила Галустяна, телеведущую Юлию Барановскую, сенатора от Крыма и шахматиста Сергея Карякина.

Также в списке директор по особым поручениям "Ростеха", муж телеведущей Тины Канделаки Василий Бровко; блогер и медиа-менеджер Кристина Потупчик; акционер Уральской горно-металлургической компании Игорь Кудряшкин; глава холдинга "Ленинец" Анатолий Турчак; олимпийский чемпион Никита Нагорный и другие.

Напомним, ЕС в третью годовщину начала спецоперации на Украине утвердил новый, 16-й пакет санкций против России. Согласно документу, санкционные списки включают 48 лиц и 35 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Отмечается, что ЕС добавил 53 новых субъекта в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс - в него попали и компании из Казахстана.

Добавим, в начале года сообщалось, что США ввели против российского нефтяного сектора новые санкции, которые стали самыми жесткими за последние годы. В том числе они призваны нарушить работу так называемого "теневого флота", который Россия использует для поставок нефти в различные страны мира.

Напомним, в феврале 2022 года президент России объявил о начале военной операции в России на территории Украины. В ответ на это страны ЕС и другие государства начали вводить санкции против РФ. Новые пакеты санкций вводятся и обсуждаются по сей день.

Как следует из справочной информации, ЕС ввел санкции против России после начала войны в Украине 24 февраля 2022 года, а также в ответ на незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Отмечается, что они дополняют меры, введенные против России с 2014 года в связи с аннексией Крыма и невыполнением Минских соглашений. Ограничения включают в себя индивидуальные, экономические санкции и визовые меры. К слову, первый пакет был введен 23 февраля 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223348-galustyan-baranovskaya-nagornyy-kto-iz-rossiyan-popal-pod-novye-sankcii-evrosoyuza/