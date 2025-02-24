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"Великий день": Трамп отреагировал на результаты выборов в Германии

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп высказался о парламентских выборах в Германии, поздравив с предварительной победой консервативную партию, передает NUR.KZ.

Соответствующий пост появился в соцсети Трампа Truth Social. Прошедшие выборы Трамп назвал "долгожданными".

"Как и в США, народ Германии устал от нездоровой повестки дня, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала на протяжении последних лет. Это великий день для Германии и для США. Поздравляю всех - впереди много побед!" - написал Трамп.

Накануне в Германии прошли досрочные парламентские выборы.

Как пишет РБК, ссылаясь на данные избиркома страны после подсчета голосов во всех 299 избирательных округах, больше всего голосов на выборах получил оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС, "Союз") Фридриха Мерца. У него 28,6%.

  • Второе место - у ультраправой "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 20,8%.
  • Третье - у Социал-демократической партии (СДПГ) нынешнего канцлера Олафа Шольца - 16,4%.
  • Четвертое - у ранее составлявшей правительственную коалицию-"светофор" (по цветам объединений) с СДПГ партии "Зеленые" - 11,6%.
  • Пятое - у "Левых" - 8,8%.

Не прошли в бундестаг две крупные партии:

  • "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ) - 4,9%
  • еще один член "светофорной коалиции" Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,3%.

К слову, Шольц уже признал поражение и поздравил Мерца с победой. Он исключил, что будет выдвигаться кандидатом на какой-либо пост в правительстве, кроме канцлера.

Напомним, в декабре 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 поддержали кабмин Шольца и 116 воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.

Мы писали, что политический хаос в Германии начался сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США - и оба события вызывают серьезную озабоченность относительно экономической стабильности и безопасности Европы.

Ранее Русская служба BBC писала, что напряжение между партнерами по "светофорной" коалиции в Германии нарастало несколько месяцев, пока не вылилось в открытый конфликт при обсуждении бюджета страны на 2025 год.

Глава Минфина Линднер был освобожден от должности и обвинен канцлером в том, что тот "предал его доверие" и "поставил интересы своей партии выше интересов страны". В ответ на Линднер обвинил Шольца в том, что тот "завел Германию в фазу неопределенности".

В конце декабря федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Новые выборы в парламент назначены на 23 февраля следующего года. Сообщалось, что в "такие трудные времена" требуется "наличие правительства, способного действовать", а также "надежного большинства в парламенте".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223155-velikiy-den-tramp-otreagiroval-na-rezultaty-vyborov-v-germanii/