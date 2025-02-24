Пентагон, ФБР и другие ведомства выступили против приказа Маска

Некоторые чиновники Трампа выступили против ультиматума Маска работникам о подведении итогов их достижений - они решили игнорировать приказ главы DOGE.

В ряде госструктур, в том числе ФБР, Пентагоне, Госдепе, решили не исполнять приказ Маска касательно отчетов о своей работе, пишет Тhe New York Times.

Издание пишет, что решение ряда чиновников игнорировать данный приказ отражает растущее беспокойство касательно власти Маска.

По словам одного из высокопоставленных сотрудников администрации, эти чиновники знают, что он имеет влияние на президента в частном порядке. Они опасаются, что он использует соцсеть X, чтобы выделить людей, которые, по его мнению, мешают ему.

В Пентагоне в ответ ан приказ Маска заявили, что ведомство отвечает за проверку работы своего персонала и будет проводить ее в соответствии со своими процедурами.

Глава управления внешней разведки тоже приказала игнорировать данное указание Маска.

Аналогичные действия предпринял и новый глава ФБР, а также ряд других чиновников. В АНБ заявили, что ответ может привести к непреднамеренному раскрытию засекреченной работы, хотя в письме Маска было указание не включать секретные данные в отчет.

Президент Американской федерации государственных служащих Келли посчитал действия Маска незаконными.

Напомним, ранее Белый дом США в выпущенной судебной справке разъяснил роль Илона Маска в правительстве США - оказалось, миллиардер не имеет полномочий принимать правительственные решения.

До этого сообщалось, что 14 генпрокуроров США намерены через суд ограничить доступ Илона Маска к информации. Позже суд в Нью-Йорке заблокировал миллиардеру Илону Маску доступ к базе Минфина США с личными данными американцев.

Еще президент США Дональд Трамп заявил, что американская пресса пытается поссорить его с главой DOGE Илоном Маском.