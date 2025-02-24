Летевший из США в Индию самолет экстренно сел в Риме из-за угрозы взрыва

В воскресенье, 23 февраля, самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Дели, экстренно сел в Риме из-за угрозы взрыва, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как пишет издание, ссылаясь на заявление авиакомпании, после получения информации об угрозе безопасности судно до самого аэропорта сопровождали истребители ВВС Италии. Самолет благополучно приземлился в аэропорту имени да Винчи.

"Безопасность является нашим главным приоритетом, и мы благодарим наших клиентов за понимание", — говорится в заявлении авиакомпании.

Высокопоставленный чиновник, осведомленный о ситуации, сообщил телеканалу, что по электронной почте поступила угроза взрыва судна. В США ее посчитали необоснованной, однако власти Индии настояли на проверке самолета перед посадкой в ​​Нью-Дели.

По данным авиакомпании, на борту самолета находились 199 пассажиров и 15 членов экипажа.

Пассажиров доставили на автобусах в терминал для досмотра, самолет также проверили. Взрывного устройства на судне не нашли.