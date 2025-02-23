В Кремле прокомментировали резкие высказывания Трампа о Зеленском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств, и Трамп не намерен такое отношение терпеть, передает NUR.KZ.

Такой ответ Дмитрий Песков дал в интервью журналисту Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать "крайне жесткую риторику" Трампа в адрес Зеленского.

"Зеленский позволяет себе некорректные высказывания в адрес глав государств, и делает это неоднократно.

"Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов...

И, конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. И команда президента, и его соратники тоже не будут. Поэтому такая риторика", - сказал Песков.

При этом, по его словам, для России важно, "чтобы ничто не помешало реализовать политическую волю глав двух государств", выйти на процесс мирного урегулирования.

"Мы сохраняем свою открытость (к диалогу - прим. ред.), президент Путин последователен в своем подходе, он не менее уникальный президент, чем Трамп. (...) Поэтому здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами, и важно, чтобы ничто не помешало реализации их политической воли", - заявил Песков.

Напомним, несколько дней назад Трамп написал в соцсети большой пост о Зеленском, назвав его "диктатором без выборов". Он заявил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать".

Незадолго до этого Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам России и США, ответил на критику Трампа по затратам Америки по оказанию помощи Украине, отметив, что у сторон "совершенно разные цифры".

Позже Трамп заявил, что вины России в нападении на Украину нет, а ответственность за произошедшее глава США переложил на Байдена и Зеленского.

Западные СМИ пишут, что на фоне ухудшение отношений между Трампом и Зеленским в окружении украинского президента заявили, что тому стоит немедленно покинуть Украину.

А газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением, а на президента Украины Зеленского затаил обиду.

Добавим, сегодня стало известно, что новый этап переговоров США и России по вопросу войны в Украине состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, через неделю после первого раунда.