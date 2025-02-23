Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заложников захватили в больнице в США: убит полицейский

Опубликовано:

Полицейская лента
Место преступления. Иллюстративное фото: evgeny_pylayev / Getty Images

В США вчера мужчина взял в заложники персонал больницы. При штурме был убит один сотрудник полиции и ранены еще двое, среди заложников - трое раненых, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Утром в субботу вооруженный мужчина вошел в больницу округа Йорк с пистолетом и кабельными стяжками, и вскоре взял в заложники нескольких сотрудников в отделении интенсивной терапии. Он связал руки одного из них стяжкой.

Полицейские пытались вести переговоры, но когда захватчик вывел заложника в коридор, угрожая ему, открыли огонь. Мужчина был ликвидирован, но успел застрелить одного из полицейских и ранить еще двоих.

Также ранения получили трое сотрудников больницы - врач, медсестра и санитар. Они в стабильном состоянии. Еще один сотрудник пострадал в результате падения. Пациенты не пострадали.

Прокурор округа Йорк Тим Баркер на конференции сказал, что мотивы преступника неизвестны.

Окружное управление в своем Facebook-аккаунте подтвердило смерть офицера и выразило соболезнования его близким.

Напомним, в прошлом году двое неизвестных мужчин открыли стрельбу рядом с университетской больницей в городе Денизли на юго-западе Турции. По информации к тому моменту, семь человек получили ранения, двое из них - серьезные.

В США в сентябре прошлого года четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия. На месте был задержан 14-летний ученик этой же школы.

В декабре подросток открыл стрельбу в христианской школе в штате Висконсин. В результате погибли три человека, в том числе стрелок, еще шесть получили ранения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223054-zalozhnikov-zahvatili-v-bolnice-v-ssha-ubit-policeyskiy/