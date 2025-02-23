Заложников захватили в больнице в США: убит полицейский

В США вчера мужчина взял в заложники персонал больницы. При штурме был убит один сотрудник полиции и ранены еще двое, среди заложников - трое раненых, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Утром в субботу вооруженный мужчина вошел в больницу округа Йорк с пистолетом и кабельными стяжками, и вскоре взял в заложники нескольких сотрудников в отделении интенсивной терапии. Он связал руки одного из них стяжкой.

Полицейские пытались вести переговоры, но когда захватчик вывел заложника в коридор, угрожая ему, открыли огонь. Мужчина был ликвидирован, но успел застрелить одного из полицейских и ранить еще двоих.

Также ранения получили трое сотрудников больницы - врач, медсестра и санитар. Они в стабильном состоянии. Еще один сотрудник пострадал в результате падения. Пациенты не пострадали.

Прокурор округа Йорк Тим Баркер на конференции сказал, что мотивы преступника неизвестны.

Окружное управление в своем Facebook-аккаунте подтвердило смерть офицера и выразило соболезнования его близким.

Напомним, в прошлом году двое неизвестных мужчин открыли стрельбу рядом с университетской больницей в городе Денизли на юго-западе Турции. По информации к тому моменту, семь человек получили ранения, двое из них - серьезные.

В США в сентябре прошлого года четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия. На месте был задержан 14-летний ученик этой же школы.

В декабре подросток открыл стрельбу в христианской школе в штате Висконсин. В результате погибли три человека, в том числе стрелок, еще шесть получили ранения.