Папа римский в критическом состоянии после "респираторного кризиса"
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Состояние Папы римского Франциска остается критическим после того, как ранее в субботу у него случился «затяжной астмоподобный респираторный кризис», сообщил Ватикан.
88-летний понтифик «более нездоров, чем вчера», ему были сделаны переливания крови, говорится в заявлении.
Переливание крови было признано необходимым из-за низкого уровня тромбоцитов, связанного с анемией, сообщили в Ватикане.
Ватикан сообщил, что понтифик был бодр, но ему требовался «большой объем» кислорода, и его прогноз «остается осторожным».
«Состояние Святого Отца остается критическим, — говорится в заявлении Ватикана. — Папа не вне опасности».
«Святой Отец находится в сознании и провел день в кресле, хотя ему было тяжелее, чем вчера», — добавляется в заявлении.
Папа проходит лечение от двусторонней пневмонии в римской больнице «Агостино Джемелли», где он находится с 14 февраля. Его госпитализировали из-за трудностей с дыханием после перенесенного бронхита.
На прошлой неделе врачи сообщили, что у понтифика полимикробная инфекция дыхательных путей, которая потребовала модификации его лечения для решения «сложной клинической ситуации». После рентгена и лабораторных исследований у папы выявили двустороннюю пневмонию.
В рамках лечения папа Франциск периодически получает кислород, и, по словам медиков, реагирует на усиленную медикаментозную терапию пневмонии.
В пятницу лечащие врачи понтифика заявили, что угрозы для его жизни нет, но он «не вне опасности».
Серджио Альфьери, глава команды лечащих врачей понтифика, на пресс-конференции в пятницу так прокомментировал его состояние: «Он вне опасности? Нет. Но если задаться вопросом „грозит ли ему смерть", то ответ будет „нет"».
По словам Альфьери, до того, как Франциска доставили в больницу, он переболел сезонным гриппом, а также страдал от усталости «в связи с его сложными обязанностями».
Папа особенно подвержен легочным инфекциям, так как в зрелом возрасте у него развился плеврит, а в 21 год ему удалили часть одного из легких.
За 12 лет пребывания на посту главы Римско-католической церкви понтифик несколько раз попадал в больницу, в том числе в марте 2023 года, когда он провел три ночи в клинике с бронхитом.
Из-за болезни папа Франциск вторую неделю подряд пропустит традиционную воскресную проповедь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222999-papa-rimskiy-v-kriticheskom-sostoyanii-posle-respiratornogo-krizisa/