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Песков опроверг информацию о визите Трампа в Москву на 9 мая

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая.

Ранее французское издание Le Point сообщило о якобы достигнутой договоренности о визите Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для РБК опроверг эту информацию.

На вопрос журналистов, существует ли подобная договоренность, Песков ответил кратко: "Нет". Других деталей он не сообщил.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп, комментируя разговор, заявил, что они с Путиным "размышляли о великой истории наций" и о совместных действиях во Второй мировой войне. Трамп снова отметил, что тогда "Россия потеряла десятки миллионов людей".

Позже стало известно, что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

А пару дней назад в Кремле рассказали, когда могут состояться переговоры между Путиным и Трампом. К слову, ранее Трамп заявлял, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222894-peskov-oproverg-informaciyu-o-vizite-trampa-v-moskvu-na-9-maya/