СМИ: Трамп приедет в Москву на День Победы

Французские СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп планирует визит в Россию на празднование Дня Победы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В частности, о планируемом визите Трампа сообщил французский журнал Le Point, ссылаясь на собственные источники.

"Согласно нашим источникам, девятого мая на московских трибунах должен быть важный гость — Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", — пишет издание.

Издание направило запрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, но пока не получило ответ.

При этом, как пишет издание, ранее Кремль исключал присутствие глав недружественных стран на юбилейном параде Победы.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп, комментируя разговор, заявил, что они с Путиным "размышляли о великой истории наций" и о совместных действиях во Второй мировой войне. Трамп снова отметил, что тогда "Россия потеряла десятки миллионов людей".

Позже стало известно, что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Госсекретарем США Марко Рубио. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

А пару дней назад в Кремле рассказали, когда могут состояться переговоры между Путиным и Трампом. К слову, ранее Трамп заявлял, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.