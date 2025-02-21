Кремль опроверг потепление отношений с США

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг потепление отношений с США, отметив, что пока страны лишь наладили диалог, передает NUR.KZ со ссылкой на "Известия".

"Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий, так до этого еще очередь не дошла", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо подвижки к сближению Москвы и Вашингтона для возобновления совместных проектов.

Как пишет РБК, ранее Песков отмечал, что для нормализации отношений двух стран нужно преодолеть длинный путь, "починить" их за один день или неделю невозможно. Тем не менее, считает пресс-секретарь российского президента, на переговорах российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля был сделан важный шаг в сторону реставрации отношений.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

После переговоров Трамп заявил, что, вероятно, проведет встречу с российским коллегой до конца февраля.

Добавим также, что ранее Трамп назвал ошибкой исключение России из "Большой восьмерки" после аннексии Крыма.