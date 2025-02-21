"Жестокое и злодейское нарушение". Израиль обвинил ХАМАС в срыве соглашений, группировка обещает расследовать ошибку с останками

Перемирие между Израилем и ХАМАС вновь оказалось на грани срыва. В четверг группировка передала тела четырех погибших заложников, но израильская экспертиза показала, что взамен тела Шири Бибас - мамы рыжеволосых мальчиков, ставший для многих в Израиле символом нападения 7 октября 2023 года - ХАМАС передал ЦАХАЛу неопознанные останки.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвиняет группировку в "жестоком" и преднамеренном срыве договоренностей, в то время как ХАМАС утверждает, что перепутали останки случайно - и что виноваты в этом израильские авиаудары.

"Это очень серьезное нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая должна, согласно условиям сделки, вернуть тела четырех погибших заложников, — заявили в израильской армии. - Мы требуем, чтобы ХАМАС вернул домой Шири - вместе с нашими заложниками".

"Жестокость монстров из ХАМАС не знает границ", - сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он обвинил группировку в "неописуемом цинизме" и пригрозил, что ХАМАС "заплатит за это жестокое и злодейское нарушение соглашения".

Президент Израиля Ицхак Герцог также назвал произошедшее "шокирующим и ужасающим" нарушением перемирия.

Представители ХАМАС, в свою очередь, заявили, что проведут расследование, чтобы понять, как могла произойти ошибка в идентификации останков.

"Мы подтверждаем, что это не соответствует нашим ценностям или нашим интересам - держать у себя тела погибших или не следовать договоренностям и соглашениям, которые мы подписали", - утверждают в группировке.

По их словам, останки могли быть неверно идентифицированы из-за того, что в результате израильских авиаударов погибли как заложники, так и палестинцы. ХАМАС настаивает, что именно действия ЦАХАЛ привели к гибели Шири Бибас и ее детей.

Израильские военные утверждают, что данные разведки и экспертиза показали, что мальчики Бибас были сознательно убиты их похитителями.

ХАМАС в четверг, 21 февраля, впервые передал Израилю тела заложников. Предполагалось, что эти тела принадлежат активисту и журналисту Одеду Лифшицу, которому было 83 года на момент нападения ХАМАС, и трем членам семьи Бибас - 32-летней Шири Бибас и ее сыновьям, 4-летнему Ариэлю и 10-месячному Кфиру.

Однако, как заявили израильские военные, экспертиза подтвердила личности только трех погибших заложников. Останки, которые должны были принадлежать Шири Бибас, оказались чьими-то еще. ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в том, что группировка "положила в гроб тело женщины из Газы".

Новой виток конфликта в хрупком перемирии между Израилем и ХАМАС происходит накануне запланированного обмена заложников на палестинских заключенных.

ХАМАС уже опубликовал имена шести израильтян, которые должны будут выйти на свободу в субботу, 22 февраля. Израиль подтвердил получение списка, но пока семьи заложников не проинформированы, публично называть их имена не будут.

В рамках первого этапа сделки Израиль и ХАМАС должны обменять 33 заложника на около 1900 палестинских заключенных. 19 человек уже были переданы Израилю. Восемь заложников, по данным обеих сторон, погибли.

Запланированный на субботу обмен - уже седьмой по счету. Шесть израильтян должны будут обменять на около 600 палестинцев.