Законопроект о полном выходе США из ООН внесли в Конгресс

Сенаторы-республиканцы в США представили законопроект о выходе страны из состава ООН, который предусматривает отказ от финансирования организации, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Республиканцы, как сообщает телеканал, обеспокоены тем, что международная гуманитарная и правозащитная организация не продвигает американские интересы и не соответствует программе президента Дональда Трампа "Америка прежде всего".

Сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юты, в четверг представил законопроект, который подразумевает прекращение членства США в ООН и в ее аффилированных органах, а также финансирование этих групп.

В случае принятия документа планируется:

прекращение финансирования ООН и ее агентств;

выход из договора о штаб-квартире в Нью-Йорке;

отказ от участия США в миротворческих миссиях организации;

запрет на повторное вступление в ООН без одобрения сената.

"ООН превратилась в платформу для тиранов и место для нападок на Америку и ее союзников. Мы должны прекратить за это платить. Поскольку президент Трамп революционизирует нашу внешнюю политику, ставя Америку на первое место, мы должны выйти из этой фиктивной организации и отдать приоритет реальным альянсам, которые обеспечивают безопасность и процветание нашей страны", - заявил сенатор Ли в четверг.

По данным издания, США предоставляют ООН больше финансирования, чем любая другая страна - в 2022 году ей было выделено более 18 миллиардов долларов. Это составляет примерно треть всего коллективного бюджета ООН.

В начале месяца президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США "из антиамериканских организаций ООН": Совета ООН по правам человека и БАПОР.

В Белом доме тогда заявили, что СПЧ ООН "не выполнил своего предназначения и продолжает использоваться в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека".

А в январе Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ и Парижского соглашения о климате.

Добавим, что ранее Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.