Сенат утвердил "политического палача" Трампа на пост главы ФБР

Сенат США утвердил на роль нового главы Федерального бюро расследований США Кэша Пателя. СМИ называют его ярым сторонником Трампа и политическим палачом.

Как пишет CNN, за кандидатуру Пателя проголосовал 41 член сената, против - 49 голосов. Среди тех, кто проголосовал против, были и однопартийцы Трампа.

Отмечается, что кандидатура Пателя подверглась пристальному вниманию со стороны демократов, поскольку те считают, что Патель готов использовать свое положение, чтобы отомстить предполагаемым политическим врагам Трампа.

Во время слушаний по утверждению его кандидатуры в Сенате Патель заявил, что в ФБР не будет политизации и карательных действий, и обвинил демократов в выборочном отборе отрывков из старых комментариев.

"Обрывки информации часто вводят в заблуждение", — заявил Патель.

Телеканал отмечают, что главу ФБР избирают на 10 лет.

Как уточняет РБК, Кэш Патель работал в первой администрации Трампа и занимал несколько должностей. Он предлагал уволить из ФБР всех сотрудников, которые не разделяют взгляды Трампа, а также лишить ведомство его роли по сбору разведывательных данных.

Бывший замсоветника по нацбезопасности при республиканце Чарльз Купперман говорил, что Трамп ценит Пателя за верность и в 2019-м хотел сделать его "политическим палачом, чтобы выявить и уволить людей в штате Белого дома, которые не были столь лояльны, как он считал нужным".

В 2023 году Патель написал книгу "Правительственные гангстеры: Глубинное государство, правда и битва за нашу демократию", которую Трамп назвал "планом по очистке правительства от «коррумпированных деятелей". В своих мемуарах он призвал провести "комплексную чистку" в Министерстве юстиции и ФБР, то есть уволить многих руководителей и начать судебное преследование тех, кто "каким-либо образом злоупотреблял своей властью в политических целях".

Кроме того, Патель в открытую говорил о возможном "возмездии" политическим противникам республиканца.