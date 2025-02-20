Самолет перевернулся при посадке в Канаде: пассажирам предложили по 30 тысяч долларов

Пассажирам самолета авиакомпании Delta Airlines, который перевернулся из-за сильного ветра в аэропорту Торонто, предложили компенсацию в 30 тыс. долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Euronews.

Как сообщает издание, находившимся на борту самолета авиакомпании Delta Airlines пассажирам предложили компенсацию в размере 30 000 долларов или 28 760 евро. Лайнер совершил аварийную посадку в международном аэропорту имени Пирсона в Торонто 17 февраля, так как загорелся и перевернулся при посадке.

"Хотя никто из 76 пассажиров рейса 4819 и четырех членов экипажа не погиб в результате аварии, всем им была предложена компенсация. Причем представитель Delta Airlines заявил, что финансовое предложение "не связано ни с какими условиями". Это означает, что пассажиры по-прежнему могут подать в суд на авиакомпанию", - отмечается в материале издания.

В случае, если все пассажиры согласятся на выплату, авиакомпании придется выложить почти 2,3 миллиона долларов.

На днях сообщалось, что самолет авиакомпании Delta Airlines, прилетевший из Миннеаполиса, США, перевернулся на бок при посадке. На борту в момент ЧП находилось около 80 человек. Всего травмы получили 18 человек, включая троих детей. Отмечается, что серьезных повреждений у них нет.

Напомним, что с начала года в мире, в частности в США, произошло несколько авиапроисшествий, унесших жизни десятков человек.

Так, 1 февраля в Филадельфии самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

До этого 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. В результате ЧП погибли все, кто находился на борту самолета - это 67 человек. Тела всех погибших удалось достать из реки через несколько дней.

7 февраля на Аляске пропал самолет с 10 людьми на борту, а 11 февраля в аэропорту в штате Аризона столкнулись два самолета. В результате ЧП погиб один человек, еще трое пострадали.

А 13 февраля военный самолет США упал в залив у побережья Калифорнии. Пилотам удалось спастись - они катапультировались до падения.