Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Марк Рютте допустил возможное членство Украины в НАТО в будущем

Опубликовано:

Марк Рютте
Марк Рютте. Фото: Pier Marco Tacca

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"У России нет избирательного права вето на вступление какой-либо страны в НАТО... Что касается Украины, то это очень важно. В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО.

Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО", - сказал Рютте в ходе своего визита в Словакию.

Напомним, что в июне прошлого года президент России Владимир Путин назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Заявление прозвучало накануне начала саммита мира в Швейцарии, куда Россию не пригласили. В Киеве предложение Путина назвали нереалистичным.

А в начале декабря новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

Это произошло после того, как Зеленский изменил свою публичную позицию относительно потенциального мирного соглашения. После нескольких лет заявлений о том, что Украина не уступит России никаких территорий в рамках соглашения, он недавно дал понять, что Украина готова сделать это - по крайней мере, на данный момент - в обмен на членство в НАТО.

Несколько дней назад министр обороны Пит Хегсет называл маловероятным присоединение Украины к НАТО.

"США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", - заявлял глава Пентагона.

Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные "европейскими и неевропейскими войсками", заявил Хегсет.

Позже Трамп согласился с идеей об отказе Украине в членстве в альянсе.

После этого Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил о создании "другого НАТО" после недавних заявлений представителей США о членстве страны в альянсе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222507-mark-ryutte-dopustil-vozmozhnoe-chlenstvo-ukrainy-v-nato-v-budushchem/