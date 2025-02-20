Марк Рютте допустил возможное членство Украины в НАТО в будущем

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в альянсе может обсуждаться в будущем, но не станет частью мирной сделки, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"У России нет избирательного права вето на вступление какой-либо страны в НАТО... Что касается Украины, то это очень важно. В Вашингтоне было решено, что для Украины существует необратимый путь к вступлению в НАТО.

Но, если быть честным, сейчас мы и США говорим, что не хотим включать это в мирный процесс, Украине не было обещано, что это станет частью мирного соглашения. Поэтому мы должны посмотреть, чем закончатся эти мирные переговоры. Но мы договорились о том, что Украина в будущем станет членом НАТО", - сказал Рютте в ходе своего визита в Словакию.

Напомним, что в июне прошлого года президент России Владимир Путин назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Заявление прозвучало накануне начала саммита мира в Швейцарии, куда Россию не пригласили. В Киеве предложение Путина назвали нереалистичным.

А в начале декабря новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

Это произошло после того, как Зеленский изменил свою публичную позицию относительно потенциального мирного соглашения. После нескольких лет заявлений о том, что Украина не уступит России никаких территорий в рамках соглашения, он недавно дал понять, что Украина готова сделать это - по крайней мере, на данный момент - в обмен на членство в НАТО.

Несколько дней назад министр обороны Пит Хегсет называл маловероятным присоединение Украины к НАТО.

"США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", - заявлял глава Пентагона.

Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные "европейскими и неевропейскими войсками", заявил Хегсет.

Позже Трамп согласился с идеей об отказе Украине в членстве в альянсе.

После этого Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции заявил о создании "другого НАТО" после недавних заявлений представителей США о членстве страны в альянсе.