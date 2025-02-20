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"Время пришло": Трамп вновь заявил о необходимости проведения выборов в Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/JIM WATSON/AFP

Президент США Дональд Трамп считает, что пришло время проводить в Украине выборы президента, которых, по его словам, не было давно, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Пришло время для выборов. У них не было выборов долгое время. Прекрасно говорить, знаете, "мы не можем проводить выборы". Но время для выборов", - цитирует Дональда Трампа издание.

Срок полномочий Зеленского, по данным информагентства, истек 20 мая 2024 года, а выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

На днях Трамп повторил озвученную ранее Путиным позицию о том, что в Украине нужно провести выборы. Помимо этого, американский президент раскритиковал главу Украины Владимира Зеленского.

"Ситуация такова, что в Украине военное положение, но при этом, я не хотел бы это говорить, но рейтинг одобрения их нынешнего лидера (Зеленского - прим. ред.) упал до 4%. Я бы сказал так, разве не должны люди Украины сказать, что прошло много времени с последних выборов", - заявил Трамп.

Он добавил, что такая точка зрения исходит не от России, а от него самого и "многих других стран".

При этом в 2023 году глава Украины Владимир Зеленский уже высказался против проведения президентских выборов в 2024 году, отметив, что "сейчас не время".

Несмотря на это, в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин поставил под сомнение легитимность нахождения Зеленского у власти. Он заявил, что "по предварительной оценке, единственной легитимной властью Украины остается парламент и спикер Рады".

Добавим, что последние президентские выборы прошли в Украине в апреле 2019 года - тогда Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем предыдущий президент Петр Порошенко, и одержал победу.

На официальном сайте президента Украины говорится, что глава государства избирается гражданами на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222235-vremya-prishlo-tramp-zayavil-o-neobhodimosti-provedeniya-vyborov-v-ukraine/