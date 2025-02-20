Белый дом заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики Киева

Дональд Трамп не собирается терпеть "эскалацию риторики" со стороны Украины по вопросу соглашения о редкоземельных металлах, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, в эфире одного из американских каналов советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп не собирается терпеть "эскалацию риторики" со стороны Украины по вопросу соглашения о редкоземельных металлах.

Советник Трампа подчеркнул, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения затрат на помощь Украине. Зеленский, по данным издания, ранее не стал подписывать черновик соглашения об обмене украинских ресурсов на помощь Вашингтона.

"Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения большей части своих инвестиций. И это дает Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое. Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент не намерен терпеть",- сказал он.

Также Уолтц заявил, что "эра войны" в Украине завершилась, однако не все это поняли. Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Уолтца, сейчас "расстроен и явно движется в неправильном направлении", и отношения украинского лидера с американским коллегой ухудшаются.

Добавим, что в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы. Однако на прошлой неделе СМИ писали, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины.

Накануне Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам России и США, ответил на критику Трампа по затратам Америки по оказанию помощи Украине.

Сегодня Трамп заявил о срыве Киевом сделки по редкоземельным металлам.