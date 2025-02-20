Предполагаемые жертвы Эндрю Тейта требуют от США не вмешиваться в его уголовное дело в Румынии

Четыре женщины, которые предположительно стали жертвами насилия со стороны скандального британского инфлюэнсера Эндрю Тейта, призвали США не вмешиваться в расследование, которое ведет Румыния в отношении блогера.

Женщины заявили, что они «крайне обеспокоены» сообщениями о том, что власти США попросили Румынию смягчить ограничения на поездки для Эндрю Тейта и его брата Тристана Тейта. В Румынии они оба обвиняются в торговле людьми, изнасилованиях и создании организованной преступной группы с целью сексуальной эксплуатации женщин.

Британский адвокат Мэтью Джури, представляющий интересы четырех предполагаемых жертв Тейта, сказал Би-би-си, что женщины обеспокоены попыткой администрации Дональда Трампа вмешаться в дело Тейта. При этом Румыния отрицает, что США пытаются оказать давление на Бухарест и добиться смягчения меры пресечения для братьев Тейтов.

Расследования против братьев, у которых двойное гражданство Великобритании и США, ведутся не только в Румынии, но и в Великобритании.

В Британии помимо сексуализированного насилия они также обвиняются в уклонении от уплаты налогов с доходов от их онлайн-бизнеса на общую сумму в 21 млн фунтов стерлингов. В декабре 2024 года британский суд одобрил арест их имущества стоимостью более 2 млн фунтов.

В марте прошлого года Апелляционный суд Бухареста согласился экстрадировать братьев в Британию, но только после того, как завершится процесс в Румынии.

Братья Тейты отрицают все обвинения, выдвинутые против них как в Румынии, так и в Великобритании, где полиция добивается их экстрадиции.

Эндрю Тейт ранее назвал это решение суда в Великобритании об аресте его имущества несправедливым и заявил, что стал жертвой скоординированного преследования.

О том, что Вашингтон пытается вмешаться в дело братьев Тейтов, на прошлой неделе сообщила газета Financial Times.

Один из источников издания сообщил журналистам, что представители администрации Дональда Трампа попросили власти Румынии вернуть братьям паспорта, чтобы они могли путешествовать, пока продолжается расследование.

В данный момент братьям Тейты, которые были ранее освобождены из-под домашнего ареста, запрещено покидать Румынию.

Министр иностранных делу Румынии Эмиль Хурезяну подтвердил в интервью Euronews, что на встрече со специальным посланником по особым поручениям президента США Ричардом Гренеллом обсуждалось дело братьев Тейтов. По словам министра, Гренелл рассказал о своем интересе к судьбе братьев. При этом министр отрицает, что США пытались оказать давление на Румынию с тем, чтобы повлиять на решения по делу Тейтов.

«Суд Румынии независим и действует, руководствуясь законами [страны]», — сказал пресс-секретарь Эмиля Хурезяну.

Премьер-министр Румынии Йон-Марчел Чолаку также отверг предположения о вмешательстве США.

«[США] не обращались с какими-либо запросами [к Румынии] по поводу юридической ситуации вокруг известных зарубежных инфлюэнсеров, в отношении которых власти Румынии проводят расследование», — написал премьер в соцсети X.

«Не было никаких требований ни во время встречи министра иностранных дел с Ричардом Гренеллом, ни после нее. Что касается основных прав и свобод граждан, Румыния и США разделяют общие ценности». — отметил Йон-Марчел Чолаку.

В своей публикации Financial Times приводит слова Гренелла о том, что во время встречи с Хурезяну он не обсуждал подробно дело братьев Тейтов.

«Я поддерживаю братьев Тейтов, как это можно понять по моим твитам», — добавил Гренелл.

Би-би-си направило запрос в Госдепартамент США с просьбой прокомментировать сообщения о вмешательстве США в дело братьев Тейтов в Румынии.

Поддержка США братьев Тейтов как «газлайтинг»

Братья Тейты пользуются поддержкой консервативной публики в США, как можно понять по публикациям в соцсетях.

«Это понятно по постам и заявлениям представителей администрации Трампа, что братья Тейты пользуются их поддержкой», — говорит адвокат предполагаемых жертв инфлюэнсера Мэтью Джури. По его словам, они либо не знают, либо не хотят знать о сути обвинений, предъявленных братьям Тейтам.

Во время предвыборной кампании в США Тейты поддержали Дональда Трампа.

Как говорит адвокат Мэтью Джури, его клиентки совершенно раздавлены новостью о том, что США, вероятно, пытаются добиться свободы передвижения для братьев Тейтов.

«Видеть, как самый влиятельный человек в мире поддерживает их предполагаемого обидчика, это чрезвычайно травмирующая ситуация, это похоже на газлайтинг», — отметил адвокат в интервью Би-би-си.

38-летний Эндрю Тейт — бывший боксер и участник британского реалити-шоу «Большой брат». Он известен своими женоненавистническими высказываниями, за которые его заблокировало большинство соцсетей.

Тейт распространял идею, что мужчины должны доминировать над женщинами, и заявлял, что невозможно жить в реальном мире и при этом не быть сексистом.

Его видеоролики женоненавистнического толка получили большую популярность в ютубе и тиктоке, а публикации в соцсети X принесли ему миллионы подписчиков и славу.