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"С удовольствием встречусь с Дональдом": Путин заявил о готовности вернуться к переговорам по Украине

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Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

Владимир Путин заявил о готовности вернуться к переговорам по украинскому урегулированию. Он также заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Россия никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, никогда. Это наши, так скажем, партнеры по этим переговорам отказались, прекратили контакты с Россией европейцы.

Мы готовы, я уже 100 раз об этом сказал... Мы будем готовы вернуться за стол переговоров", - цитирует слова Путина РИА Новости.

Также, по данным издания, российский президент заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, но для этого нужна подготовка.

"Знаете, это должно быть подготовлено. Я с удовольствием встречусь с Дональдом. Мы давно очень не виделись. У нас нет никаких близких отношений, но за предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения. С удовольствием с ним встречусь и сегодня, я думаю, что он тоже. Это видно по характеру нашего телефонного разговора.

Мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России.

Сколько потребуется времени, я сейчас не готов ответить. Но у нас есть желание провести такую встречу", - сказал Путин журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил слова Трампа о том, что, если бы последний выиграл выборы в США 2020 году, то конфликта в Украине могло бы не быть.

Напомним, накануне в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.

Позже в Кремле озвучили даты, когда могут пройти переговоры Путина и Трампа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222163-putin-zayavil-o-gotovnosti-vernutsya-k-peregovoram-po-ukraine/