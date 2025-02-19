Джереми Боуэн: нет никаких признаков быстрого завершения войны в Украине

Российские и американские официальные лица проводят переговоры, а европейские лидеры и дипломаты размышляют о трудном выборе, навязанном им президентом США Дональдом Трампом.

Без сомнения, дипломатический ультиматум Трампа Украине и союзникам в Европе расколол трансатлантический альянс — возможно, настолько, что он уже не подлежит восстановлению.

Владимир Зеленский выглядит потрясенным резкой сменой позиции Белого дома, хотя некоторые из его многочисленных критиков в Украине говорят, что он должен был это предвидеть. Задолго до того, как Трамп победил на выборах, он ясно дал понять, что не собирается продолжать политику Джо Байдена.

По прибытии в Турцию во вторник Зеленский выразил сожаление, что переговоры о прекращении войны ведутся "за спиной ключевых сторон, пострадавших от последствий российской агрессии".

Кажется, что от зала с кондиционерами в Саудовской Аравии, где российская и американская делегации встретились за широким полированным столом из красного дерева, до лютого холода северо-востока Украины очень далеко.

В окопах и на базах военных здесь, в заснеженных деревнях и лесах на границе с Россией, украинские солдаты занимаются привычным делом — ведут боевые действия.

В подземном бункере в лесу неподалеку от города Сумы украинский офицер говорит мне, что у него не так много времени, чтобы следить за новостями.

По его мнению, решение Дональда Трампа поговорить с президентом России Владимиром Путиным — это просто шум.

Перед военным, который попросил называть его только позывным "Уайт", стоят более насущные вопросы.

Наверное, игнорировать дипломатическую бомбу, которая потрясла западных лидеров, а также президента его страны, — это правильное решение для офицера, готовящегося снова вести своих людей в бой.

Скоро эти военные вернутся в Курскую область, чтобы присоединиться к борьбе за сохранение территорий, которые Украина захватила в ходе наступления в августе 2023 года.

В качестве условия доступа к украинским солдатам мы согласились не разглашать их точное местоположение или личности, за исключением того, что они находятся в приграничных районах около Сум и участвуют в боях в Курской области.

В небольшой комнате в мастерской, затерянной в деревне, на полках из досок с лесопилки, подпертых деревянными ящиками для боеприпасов, можно увидеть внушительную демонстрацию смертоносной мощи.

На этих полках — сотни дронов, сделанных в Украине. Каждый дрон стоит около $380. Солдаты, которые проверяли их, прежде чем упаковать в картонные коробки и отправить на поле боя в Курск, сказали, что если эти беспилотники вооружить — и если управляет ими умелый пилот — то они могут уничтожить даже танк.

Один из них, Эндрю, управлял беспилотниками, пока его ногу не оторвало взрывом. Он сказал, что особо не думает, что вдали отсюда говорят американские чиновники. Но никто из солдат не доверяет Владимиру Путину.

Несколькими часами ранее их дроны уничтожили российское бронетанковое подразделение, продвигающееся средь бела дня по заснеженному полю. Они показали нам видео. На некоторых из машин, которые они поразили, развевалось красное знамя Советского союза вместо российского флага.

Сумы, Украина. Фото: Global Images Ukraine/Getty Images

Сумы — занятой город в дневное время. Магазины открыты, в них есть продукты. Но как только становится темно, улицы пустеют. Часто звучат сирены воздушных тревог.

Зенитные орудия часами выпускают в небо трассирующие снаряды против наплыва российских дронов, которые пересекают границу неподалеку отсюда, чтобы атаковать цели намного глубже в Украине — а иногда и в самих Сумах.

В многоквартирном доме теперь — пробоина высотой в три этажа. 11 человек погибли здесь в результате атаки российскими дронами около двух недель назад. Жильцов дома эвакуировали. Инженеры опасаются, что повреждения настолько серьезны, что здание может рухнуть.

Этот дом — часть жилого квартала из однотипных зданий, построенных в советское время. Жильцы соседних домов занимаются повседневными делами, идут в магазин или к своим машинам.

Николай, мужчина лет 50, идет домой со своим маленьким сыном. Он живет в доме, соседнем с тем, который разрушили российские военные.

Я спросил у него, что он думает об идеях Дональда Трампа о мире в Украине.

"Нам нужен мир, — сказал он. — Он необходим, потому что в войне нет никакого смысла. Война не приведет ни к чему. Если посмотреть, сколько территории Россия оккупировала к этому времени, то чтобы им дойти до Киева, им придется воевать еще 14 лет. Страдают простые люди. Этому надо положить конец".

Но никакой достойной сделки не выйдет, если Путин и Трамп будут вести переговоры без Зеленского и европейцев, считает Николай.

33-летняя Юлия, еще одна жительница этого квартала, выгуливала своего джек-рассел-терьера. Она была дома, когда российские дроны атаковали соседний дом.

"Это все случилось немного за полночь, когда мы собирались ложиться спать. Мы услышали громкий взрыв и увидели из окна огромную красную вспышку. Мы видели этот кошмар. Это было очень страшно", — рассказывает она.

"Много людей было снаружи. И я помню, там была женщина, она кричала о помощи. Мы не сразу смогли увидеть ее, но в итоге ее спасли из-под завалов", — вспоминает Юлия.

Она верит, что мир возможен, "но сначала они должны прекратить сбрасывать на нас бомбы": "Мир может наступить только после того, как они перестанут делать это. Это должно быть с их стороны, потому что они начали этот кошмар".

"Конечно, Путину доверять нельзя", — заключает Юлия.

Когда солнце зашло за горизонт, Борис, бодрый и подтянутый 70-летний полковник в отставке, отслуживший 30 лет в советской армии, подходил к своей машине. Его сын и внук, рассказал он, воюют на фронте за Украину.

"Мир возможен, — говорит Борис. — Но я не очень в это верю. Я думаю, справедливость для Украины восторжествует. Но надо быть осторожными".

"Пока там Путин, россиянам нельзя доверять. Потому что они верят в него как в религию. Их нельзя изменить. Для этого нужно время", — продолжает он.

Так что же лучше — продолжать воевать или заключить мирное соглашение?

"Украинцы должны думать о мире. Но мы не должны сдаваться. Я не вижу в этом смысла. Мы будем бороться, пока не станем сильнее. Европа, похоже, готова нам помогать. В том, чтобы сдаваться, нет никакого смысла", — отвечает Борис.

Дональду Трампу — человеку, который, похоже, убежден, что те же принципы можно применить к окончанию войны, что и к сделке с недвижимостью, — предстоит обнаружить, что достичь мира намного сложнее, чем просто заключить перемирие и решить, сколько территорий отходят каждой стороне.

Владимир Путин дал ясно понять, что он хочет разрушить суверенитет Украины, и лишить ее возможности существовать как независимое государство.

Владимир Зеленский не согласится на это, вне зависимости от того, будет у него место за столом переговоров с Трампом или нет. Достижение прочного мира, если это вообще возможно, будет долгим и медленным процессом.

Если Дональд Трамп хочет пожинать быстрые плоды от мирной сделки, ему следует поискать другое место.