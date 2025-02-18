Встреча Трампа с Путиным: почему президент США предложил, чтобы она прошла в Саудовской Аравии?

Когда на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении конфликта в Украине могут пройти в Саудовской Аравии, многие задались вопросом, почему он выбрал именно эту страну.

Заявление Трампа прозвучало всего через несколько часов после того, как он провел отдельные телефонные разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп не уточнил дату встречи, но упомянул, что она может состояться в ближайшем будущем и в ней даже может принять участие наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

В МИД Саудовской Аравии ответили, что высоко оценивают разговор между Путиным и Трампом, приветствуют предложение о проведении саммита в королевстве, а также подтверждают «свои постоянные усилия по достижению мира между Россией и Украиной».

Владимир Зеленский после разговора Трампа с Путиным заявил, что Украина не примет никаких соглашений, заключенных между Москвой и Вашингтоном без участия Киева.

Нейтральная площадка

Как сообщалось, предоставить площадку для проведения встречи Трампа и Путина предлагали, в частности, такие страны, как Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Саудовская Аравия — логичный выбор для встречи Трампа и Путина, поскольку она является нейтральной площадкой», — считает Пол Салем, вице-президент Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Салем отмечает, что проведение встречи в европейской стране невозможно из-за жесткой позиции Европы по войне в Украине.

«Традиционно для таких саммитов выбирались нейтральные места, например Женева. Однако ухудшение отношений России со Швейцарией и другими европейскими странами, вероятно, привело к такому альтернативному выбору», — говорит профессор международных отношений, доктор Хаттар Абу Диб.

Он подчеркивает, что Саудовская Аравия сумела выстроить доверительные отношения с Путиным, а также не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который в 2023 году выдал ордер на арест российского лидера, обвинив его в военных преступлениях в Украине. Путин может свободно посещать Саудовскую Аравию, не рискуя быть арестованным.

Роль посредника

Саудовская Аравия выступает как посредник при обмене пленными между Россией и Украиной, что помогло ей завоевать доверие обеих сторон.

В ходе недавнего обмена заключенными, также организованного при посредничестве Эр-Рияда, Россия освободила американского учителя Марка Фогеля.

По словам спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, ключевую роль в освобождении Фогеля, который находился в заключении более трех лет, сыграл наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман

Саудовская Аравия неоднократно принимала как Зеленского, так и Путина, а также выступала за заключение устойчивого мирного соглашения между странами. Летом 2023 года Эр-Рияд организовал международную встречу в Джидде с участием представителей нескольких государств.

Во время визита Путина в Эр-Рияд в декабре 2023 года наследный принц Мухаммед бин Салман назвал его «особым и весьма уважаемым гостем Саудовской Аравии — как на государственном, так и на общественном уровне».

Эксперт по странам Персидского залива Абдулла Баабуд считает, что Саудовская Аравия стремится усилить свою роль посредника, аналогично Оману, Катару и ОАЭ, и хочет укрепить свой статус ключевого регионального игрока.

Баабуд предполагает, что проведение встречи Трампа и Путина в Саудовской Аравии может послужить неким дипломатическим одолжением Эр-Рияду, которое, в свою очередь, может способствовать его большему вовлечению в стратегические интересы США подобные подписанию в 2020 году «Соглашений Авраама» — двусторонних договоров о нормализации отношений между четырьмя арабскими странами и Израилем.

Пол Салем считает, что Трамп стремится укрепить связи США с Саудовской Аравией по экономическим, финансовым, инвестиционным и стратегическим причинам. Он также отмечает интерес Трампа к возможному соглашению между США, Саудовской Аравией и Израилем в будущем.

Доктор Нидаль Шукайр, профессор стратегических коммуникаций, подчеркивает, что Саудовская Аравия играет ключевую роль в ближневосточной политике Трампа, особенно в вопросе палестино-израильского конфликта.

Он также обращает внимание на недавнее давление США на Саудовскую Аравию, особенно после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном переселении палестинцев из Газы, что Эр-Рияд решительно отверг.

Нефтяной фактор

США являются крупнейшим производителем нефти в мире, за которым следуют Саудовская Аравия и Россия.

Полномасштабное вторжение России в Украину повлияло на мировые энергетические рынки, и эксперты отмечают, что Саудовская Аравия сыграла определенную роль в стабилизации цен на нефть.

В декабре 2024 года восемь стран-членов ОПЕК+, включающего Саудовскую Аравию и Россию, решили отложить повышение нефтедобычи еще на три месяца из-за более низкого, чем ожидалось, спроса на нефть, а также наращивания производства со стороны стран, не входящих в союз.

Абдулла Баабуд отмечает, что Саудовская Аравия и Россия имеют общие интересы как крупнейшие нефтедобывающие страны. Эксперт считает, что на саммите Трампа и Путина речь пойдет не только о завершении войны в Украине, но и о мировых ценах на нефть и экономическом сотрудничестве

«Трамп может попытаться обеспечить выгодные цены на сырую нефть для американских энергетических компаний, особенно учитывая его прошлые призывы к снижению цен», — добавляет он.

Как напоминает Баабуд, для Трампа приоритетом остается развитие угольной, нефтяной и газовой отраслей, а не «зеленая энергетика», что согласуется с ролью Саудовской Аравии как одного из крупнейших экспортеров нефти.

Стратегические интересы

Первый официальный визит Трампа в качестве президента в 2017 году состоялся в Саудовскую Аравию, что повысило дипломатический статус королевства на мировой арене.

Трамп уже намекнул, что первой зарубежной страной, куда он отправится на своем втором президентском сроке, снова может стать Саудовская Аравия, причем он озвучил определенную цену за это.

«Если Саудовская Аравия захочет купить [нашей продукции] на 450 или 500 миллиардов долларов… Думаю, я бы, наверно поехал», — заявил он журналистам в Овальном кабинете в прошлом месяце.

Через несколько дней наследный принц Саудовской Аравии сказал, что королевство планирует инвестировать 600 миллиардов долларов в США в течение следующих четырех лет.

«Но я буду просить наследного принца, который замечательный парень, округлить эту сумму до 1 триллиона долларов», — заявил Трамп вскоре после этого. «Я думаю, они согласятся, потому что мы были очень добры к ним», — добавил он.

Доктор Нидаль Шукайр считает, что Трамп рассматривает Саудовскую Аравию как ключевого стратегического и экономического партнера.

Он также отмечает, что Трамп стремится обеспечить доминирующую экономическую роль США в Персидском заливе, особенно на фоне поворота бывшего президента Джо Байдена в сторону Азии.

По мнению профессора Хаттара Абу Диба, Трамп также пытается укрепить влияние США в Саудовской Аравии и регионе в целом в рамках стратегического соперничества Вашингтона с Китаем.

Хотя Саудовскую Аравию критиковали за нарушения прав человека, Абу Диб и Шукайр утверждают, что недавние проведенные в королевстве реформы, такие как упразднение религиозной полиции и разрешение женщинам водить автомобиль, улучшили его международный имидж, сделав его менее уязвимым для политического давления со стороны администрации Трампа.

Манан Халил

BBC News Arabic